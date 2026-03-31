La capacidad de financiación de la economía española se situó en enero de 2026 en el 3,9% del PIB, manteniéndose cercana a sus niveles máximos históricos
Avance mensual de la Balanza de pagos. Datos acumulados de 12 meses
Nota de prensa estadística
Principales resultados de la balanza de pagos
- El superávit de la cuenta corriente se situó en el 2,9% del PIB en enero de 2026, en línea con el promedio del 3% de los últimos dos años
- El saldo de turismo fue del 4,2% del PIB, cercano al promedio de los máximos históricos recientes
Capacidad de financiación acumulada
La capacidad de financiación acumulada de 12 meses hasta enero de 2026 se situó en el 3,9% del PIB1 (66,2 miles de millones de euros, mm), frente al 4,2% de un año antes, superior en 1,2 puntos porcentuales a la media del período precovid 2014-2019 y cerca de la media de los máximos históricos alcanzados en el período reciente. El superávit de la balanza por cuenta corriente fue del 2,9% del PIB (49,1 mm), algo inferior al de enero de 2025 (3,1% del PIB). El saldo de la cuenta de capital2 alcanzó el 1% del PIB (17,1 mm), frente al 1,1% del mismo mes de 2025.
Cuenta corriente acumulada por componentes
El saldo de bienes y servicios no turísticos acumulado hasta enero de 2026 se mantuvo en el -0,2% del PIB del año anterior. Por su parte, el superávit del turismo se situó en el 4,2% del PIB, cerca del 4,3% de enero de 2025 (70,7 mm y 68,4 mm, respectivamente). Los ingresos por turismo alcanzaron el 6,2% del PIB (105,6 mm), idéntico porcentaje al registrado un año antes (98,9 mm). Finalmente, el déficit de las rentas fue del -1% (coincidiendo con el de enero de 2025).
Cuenta financiera sin Banco de España acumulada por categoría funcional
El saldo acumulado de doce meses de la cuenta financiera, excluyendo el Banco de España, se situó en el 2,6% del PIB (44,3 mm) hasta enero de 2026 frente al 9% (143,7 mm) del año anterior. Esta disminución se explica fundamentalmente por la evolución de la otra inversión, cuyo saldo se situó en el 0,4% del PIB (7,6 mm) en enero de 2026, frente al 5,7% (92,1 mm) observado en enero de 2025. La inversión directa se situó en el 0,4% del PIB (6,6 mm), respecto a los 1,8% del año anterior (29,1 mm). Por el contrario, el saldo de la inversión de cartera aumentó hasta el 1,7% del PIB (28,1 mm), desde el 1,2% (18,5 mm) registrado en enero de 2025.
Cuenta financiera acumulada por sector institucional
Todos los sectores, a excepción de las administraciones públicas, contribuyeron al signo positivo de la cuenta financiera. A su reducción contribuyó particularmente el saldo de otras instituciones financieras monetarias, que se situó en el 3,1% del PIB (52 mm), inferior al 8% (128,8 mm) registrado en enero de 2025. Las administraciones públicas también contribuyeron a dicha evolución, registrando un saldo más negativo que el del año anterior, del -6,2% del PIB (-105,8 mm), frente al -4,1% (-66,3 mm). En sentido contrario, los otros sectores residentes y el Banco de España registraron un saldo mayor que el del año anterior, del 5,8% del PIB (98,1 mm) y del 1,5% del PIB (24,9 mm), respectivamente.
Capacidad de financiación mensual. Principales componentes
La capacidad de financiación de enero de 2026 fue de 2,9 mm, algo inferior a los 3,3 mm del mismo mes de 2025. El superávit de turismo fue de 4,1 mm, frente al de 3,8 mm registrado el año anterior, con aumentos tanto en los ingresos como en los pagos. Los bienes y servicios no turísticos mostraron un saldo prácticamente nulo (frente al de -2 mm en enero de 2025) y disminuyeron tanto las exportaciones como, en mayor medida, las importaciones respecto a los niveles del año anterior.
Información adicional
Para más información sobre el marco conceptual, fuentes de información y metodología de la balanza de pagos y la posición de inversión internacional, puede consultarse la página web de estadísticas del sector exterior del Banco de España.
En la misma página web puede encontrarse información estadística más detallada, y con series temporales completas, de la balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa, que la ofrecida en esta nota de prensa. También se puede acceder a la herramienta interactiva BExplora, que permite la elaboración de gráficos y el acceso flexible a esta información.
Próxima publicación de datos mensuales
El avance de la balanza de pagos del mes de febrero de 2026 se publicará el 30 de abril de 2026.
Próxima publicación de datos trimestrales
La balanza de pagos y la posición de inversión internacional del primer trimestre de 2026 se publicarán el 23 de junio de 2026. En dicha publicación se revisará la balanza de pagos y posición de inversión internacional desde el cuarto trimestre de 2025, así como la posición de inversión internacional del tercer trimestre de 2025.
Próxima publicación de detalles anuales adicionales
Los detalles anuales adicionales de balanza de pagos y posición de inversión internacional se actualizarán el 14 de abril de 2026.
BELab Banco de España
Los Microdatos de la Inversión de Cartera e Inversión Directa exterior y los datos de operaciones de pago se ponen a disposición de los investigadores a través del laboratorio de datos del Banco de España (BELab). Este recurso está dirigido a aquellos interesados en desarrollar proyectos de investigación con fines científicos. Para más información sobre cómo solicitar acceso a estos datos, puede consultarse el siguiente enlace.
- 1 Para el cálculo de la ratio en % del PIB para los meses que no completan un trimestre, se utiliza el último dato trimestral del PIB publicado por el INE ponderado por el número de días de cada mes y acumulado de 12 meses. En caso de no disponer de esta información para el mes de referencia, se utiliza el dato de las proyecciones macroeconómicas de la economía española elaborado por el Banco de España.
- 2 Los flujos ligados al programa Next Generation EU tienen un impacto significativo en el saldo de la cuenta de capital. Para una explicación de cómo se contabilizan estos fondos en la Balanza de Pagos y la Posición de Inversión Internacional puede consultarse la nota publicada en la página de estadísticas exteriores