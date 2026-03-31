La capacidad de financiación de la economía española se situó en enero de 2026 en el 3,9% del PIB, manteniéndose cercana a sus niveles máximos históricos Avance mensual de la Balanza de pagos. Datos acumulados de 12 meses Balanza de pagos, PII, Deuda externa



Nota de prensa estadística

Principales resultados de la balanza de pagos

El superávit de la cuenta corriente se situó en el 2,9% del PIB en enero de 2026, en línea con el promedio del 3% de los últimos dos años

se situó en el 2,9% del PIB en enero de 2026, en línea con el promedio del 3% de los últimos dos años El saldo de turismo fue del 4,2% del PIB, cercano al promedio de los máximos históricos recientes

Capacidad de financiación acumulada

La capacidad de financiación acumulada de 12 meses hasta enero de 2026 se situó en el 3,9% del PIB (66,2 miles de millones de euros, mm), frente al 4,2% de un año antes, superior en 1,2 puntos porcentuales a la media del período precovid 2014-2019 y cerca de la media de los máximos históricos alcanzados en el período reciente. El superávit de la balanza por cuenta corriente fue del 2,9% del PIB (49,1 mm), algo inferior al de enero de 2025 (3,1% del PIB). El saldo de la cuenta de capital alcanzó el 1% del PIB (17,1 mm), frente al 1,1% del mismo mes de 2025.

Cuenta corriente acumulada por componentes

El saldo de bienes y servicios no turísticos acumulado hasta enero de 2026 se mantuvo en el -0,2% del PIB del año anterior. Por su parte, el superávit del turismo se situó en el 4,2% del PIB, cerca del 4,3% de enero de 2025 (70,7 mm y 68,4 mm, respectivamente). Los ingresos por turismo alcanzaron el 6,2% del PIB (105,6 mm), idéntico porcentaje al registrado un año antes (98,9 mm). Finalmente, el déficit de las rentas fue del -1% (coincidiendo con el de enero de 2025).

Cuenta financiera sin Banco de España acumulada por categoría funcional

El saldo acumulado de doce meses de la cuenta financiera, excluyendo el Banco de España, se situó en el 2,6% del PIB (44,3 mm) hasta enero de 2026 frente al 9% (143,7 mm) del año anterior. Esta disminución se explica fundamentalmente por la evolución de la otra inversión, cuyo saldo se situó en el 0,4% del PIB (7,6 mm) en enero de 2026, frente al 5,7% (92,1 mm) observado en enero de 2025. La inversión directa se situó en el 0,4% del PIB (6,6 mm), respecto a los 1,8% del año anterior (29,1 mm). Por el contrario, el saldo de la inversión de cartera aumentó hasta el 1,7% del PIB (28,1 mm), desde el 1,2% (18,5 mm) registrado en enero de 2025.

Cuenta financiera acumulada por sector institucional

Todos los sectores, a excepción de las administraciones públicas, contribuyeron al signo positivo de la cuenta financiera. A su reducción contribuyó particularmente el saldo de otras instituciones financieras monetarias, que se situó en el 3,1% del PIB (52 mm), inferior al 8% (128,8 mm) registrado en enero de 2025. Las administraciones públicas también contribuyeron a dicha evolución, registrando un saldo más negativo que el del año anterior, del -6,2% del PIB (-105,8 mm), frente al -4,1% (-66,3 mm). En sentido contrario, los otros sectores residentes y el Banco de España registraron un saldo mayor que el del año anterior, del 5,8% del PIB (98,1 mm) y del 1,5% del PIB (24,9 mm), respectivamente.

Capacidad de financiación mensual. Principales componentes

La capacidad de financiación de enero de 2026 fue de 2,9 mm, algo inferior a los 3,3 mm del mismo mes de 2025. El superávit de turismo fue de 4,1 mm, frente al de 3,8 mm registrado el año anterior, con aumentos tanto en los ingresos como en los pagos. Los bienes y servicios no turísticos mostraron un saldo prácticamente nulo (frente al de -2 mm en enero de 2025) y disminuyeron tanto las exportaciones como, en mayor medida, las importaciones respecto a los niveles del año anterior.