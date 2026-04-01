El euríbor se sitúa en el 2,565% en marzo, 0,167 puntos más que hace un año Tipos de interés



El índice euríbor a un año, que es utilizado como principal referencia para fijar el tipo de interés de los préstamos hipotecarios concedidos por las entidades de crédito españolas, se situó en marzo en el 2,565% frente al 2,221% del mes anterior. Tomando como referencia los últimos 12 meses, el índice registra un aumento de 0,167 puntos.

Estos índices no serán válidos como referencia oficial hasta la fecha de su publicación en el BOE.

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