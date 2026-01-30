La capacidad de financiación de la economía española se situó en noviembre de 2025 en el 4% del PIB, en línea con el promedio de los máximos históricos recientes Avance mensual de la Balanza de Pagos. Datos acumulados de 12 meses Balanza de pagos, PII, Deuda externa



Nota de prensa estadística

Principales resultados de la balanza de pagos

El superávit de la cuenta corriente se situó en el 2,9% del PIB, por debajo del 3,3% de noviembre de 2024.

se situó en el 2,9% del PIB, por debajo del 3,3% de noviembre de 2024. El saldo de turismo varió ligeramente hasta el 4,2% del PIB, desde el 4,3% de un año antes, frente a la caída de los bienes y servicios no turísticos.

La cuenta financiera , excluyendo el Banco de España, mostró un saldo del 1% del PIB, frente al 9,9% del año anterior.

Capacidad de financiación acumulada

La capacidad de financiación hasta noviembre de 2025 se situó en el 4% del PIB (67,4 miles de millones de euros, mm), frente al 4,4% de un año antes, superior en 1,3 puntos porcentuales a la media del período precovid 2014-2019 y muy cerca de la media de los máximos históricos alcanzados en el período reciente. El superávit de la balanza por cuenta corriente fue del 2,9% del PIB (48,7 mm), inferior al de noviembre de 2024 (3,3% del PIB). El saldo de la cuenta de capital alcanzó el 1,1% del PIB (18,6 mm) , frente al 1,2% del mismo mes del año anterior.

Cuenta corriente acumulada por componentes

El saldo de bienes y servicios no turísticos acumulado hasta noviembre de 2025 fue inferior al de un año antes (-0,5% del PIB, frente al -0,1% del mismo mes de 2024). El superávit del turismo se situó en el 4,2% del PIB, ligeramente inferior al 4,3% de noviembre de 2024 (70,4 mm y 68,2 mm, respectivamente), mientras que el déficit de las rentas se redujo hasta el -0,8% (frente al -1% del mismo mes de 2024). Los ingresos de turismo alcanzaron el 6,3% del PIB (104,8 mm), frente al 6,2% del PIB (97,9 mm) de un año antes.

Cuenta financiera sin Banco de España acumulada por categoría funcional

El saldo acumulado de doce meses de la cuenta financiera, excluyendo el Banco de España, se situó en el 1% del PIB (15,9 mm) hasta noviembre de 2025, frente al 9,9% (156,7 mm) del año anterior. Esta disminución se explica fundamentalmente por la evolución de la otra inversión, cuyo saldo se situó en el -1,4% (-23,1 mm) en noviembre de 2025, frente al 9,1% (144,9 mm) observado en noviembre de 2024. Por el contrario, el saldo de la inversión de cartera aumentó hasta el 1,1% del PIB (18 mm), en contraste con el -0,8% del PIB (-13,1 mm) registrado el año anterior. La inversión directa se mantuvo en el 1,3% del PIB (21,1 mm), en línea con el periodo anterior (21,2 mm).

Cuenta financiera acumulada por sector institucional

Todos los sectores, a excepción de las administraciones públicas, contribuyeron al signo positivo de la cuenta financiera. Los otros sectores residentes y el Banco de España registraron un saldo mayor que el del año anterior, del 6% del PIB (100,7 mm) y del 2,6% del PIB (43,8 mm), respectivamente. El saldo de otras instituciones financieras monetarias se situó en el 0,6% del PIB (10,3 mm), inferior al registrado hasta noviembre de 2024. Por último, las administraciones públicas registraron un saldo más negativo que el del año anterior, del -5,7% del PIB (-95,1 mm), frente al -4,7% (-74,6 mm).

Capacidad de financiación mensual. Principales componentes

La capacidad de financiación de noviembre de 2025 fue de 1,8 mm, inferior a los 4 mm del mismo mes de 2024. El superávit de turismo fue de 3,6 mm, frente al de 3,7 mm registrado el año anterior, con aumentos tanto en los ingresos como en los pagos. Los bienes y servicios no turísticos mostraron un déficit de 1,3 mm (0,8 mm en noviembre de 2024) y se produjo cierto incremento tanto en las exportaciones como en las importaciones respecto a los niveles del año anterior.