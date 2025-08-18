La deuda de las Administraciones Públicas se situó en junio de 2025 en el 103,4% del PIB, 1,9 pp menos respecto al mismo período del año anterior Avance mensual Deuda pública



Nota de prensa estadística

Principales resultados

El saldo de deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se situó en junio de 2025 en el 103,4% del PIB , 1,9 puntos porcentuales (pp) menos que en el mismo período del año anterior.

En importe, la deuda del sector aumentó un 4% en términos interanuales. Por subsectores, la deuda del Estado creció un 4,5% interanual, la de las Comunidades Autónomas un 1,5% y la de las Corporaciones Locales disminuyó un 0,6%.

Deuda PDE de las Administraciones Públicas

Con los datos de avance disponibles , la ratio de la deuda de las Administraciones Públicas (AAPP) según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) en relación al Producto Interior Bruto (PIB) nominal se situó en el 103,4% en junio de 2025, lo que supone un descenso de 1,9 pp respecto a hace un año. En términos absolutos, el saldo de deuda fue de 1.691 miles de millones (mm) de euros en junio de 2025, con una tasa de crecimiento interanual del 4%.

Deuda PDE por subsectores

El saldo de la deuda del Estado se situó en 1.534 mm de euros, con un incremento interanual del 4,5%, lo que supone un 93,9% del PIB. Para las Otras Unidades de la Administración Central el saldo fue de 35 mm (2,1% del PIB), que representa una disminución del 8,9% respecto al dato del año anterior. Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 126 mm, un 8,6% más que un año antes y corresponde a un 7,7% del PIB.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las Comunidades Autónomas fue de 343 mm de euros en junio de 2025, equivalente a un 21% del PIB, con una variación interanual del 1,5%, mientras que la deuda de las Corporaciones Locales se situó en 23 mm de euros en este mes (1,4% del PIB), importe un 0,6% inferior al registrado un año antes. Por otro lado, la consolidación en el conjunto de las Administraciones Públicas -es decir, la deuda en poder de los diferentes subsectores que componen dicho sector- fue de 371 mm de euros, un aumento del 3,4% respecto al año anterior, que representa un 22,7% del PIB.

Deuda PDE por subsectores. Evolución desde diciembre del año anterior

El saldo de la deuda del conjunto de las AAPP aumentó en 70 mm de euros respecto a diciembre del año anterior. En particular, la deuda del Estado se incrementó en 61 mm, la de las Comunidades Autónomas en 6,7 mm y la de las Corporaciones Locales en 0,5 mm. Por su parte, en lo que llevamos de año, las Otras Unidades de la Administración Central redujeron su deuda en 1,7 mm de euros, mientras que, por el efecto de la consolidación, la deuda aumentó en 3,6 mm.

Deuda PDE por instrumentos

En lo que respecta a la evolución de la deuda según instrumentos y plazos, la deuda emitida en valores a largo plazo registró un crecimiento interanual del 4,6%, mientras que los préstamos con vencimiento superior a un año se redujeron un 0,5% en comparación con el mismo mes del año anterior. Por su parte, en este mes los instrumentos a corto plazo mostraron una tasa de variación interanual positiva del 3,8%.