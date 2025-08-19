Las ratios de capital de las entidades de crédito que operan en España continuaron aumentando en el primer trimestre de 2025
Las ratios de capital de las entidades de crédito que operan en España aumentaron en el primer trimestre de 2025, tanto respecto al trimestre anterior como al mismo periodo del año precedente. En particular, la ratio de capital de nivel 1 ordinario (CET1) se situó en el 13,66 % frente al 13,19 % del primer trimestre de 2024.
La ratio de apalancamiento se mantuvo relativamente estable situándose en el 5,72 % en el primer trimestre de 2025, 11 puntos básicos más que en el mismo periodo del año anterior.
La ratio de cobertura de liquidez disminuyó hasta el 171,33 % en el primer trimestre de 2025, manteniéndose muy por encima del requisito regulatorio (100 %).