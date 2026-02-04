Volver

Las operaciones de pago con instrumentos distintos del efectivo aumentaron un 8,5% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024

Estadísticas sobre pagos en España

04/02/2026

Sistemas de pago

  • El aumento del importe de los pagos fue de un 6,3%, con un total de 6,4 billones de euros.
  • Los pagos con tarjeta representaron el 65,7% de los efectuados con instrumentos distintos al efectivo; las transferencias el 16,8%; los adeudos directos el 12,2% y las operaciones con dinero electrónico el 1,7%.
  • El número de tarjetas de pago creció un 11,6%, hasta 119 millones, lo que corresponde a una media de 2,4 tarjetas por habitante. El importe medio por operación fue de 31,6 euros.
El número de operaciones de pago con instrumentos distintos del efectivo aumentó un 8,5% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024 (367 KB)
