Las operaciones de pago con instrumentos distintos del efectivo aumentaron un 8,5% en el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024
Estadísticas sobre pagos en España
04/02/2026
Sistemas de pago
El aumento del importe de los pagos fue de un 6,3%, con un total de 6,4 billones de euros.
Los pagos con tarjeta representaron el 65,7% de los efectuados con instrumentos distintos al efectivo; las transferencias el 16,8%; los adeudos directos el 12,2% y las operaciones con dinero electrónico el 1,7%.
El número de tarjetas de pago creció un 11,6%, hasta 119 millones, lo que corresponde a una media de 2,4 tarjetas por habitante. El importe medio por operación fue de 31,6 euros.