Declaraciones del gobernador a la Cadena SER

06/02/2026
Política monetaria
El gobernador, José Luis Escrivá, explica en la Cadena SER la decisión sobre los tipos de interés de política monetaria adoptada por el Consejo de Gobierno del BCE en su reunión del 5 de febrero de 2026.