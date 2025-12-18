La deuda de las Administraciones Públicas se situó en octubre de 2025 en el 101,7% del PIB, 1,5 pp menos respecto al mismo período del año anterior Deuda de las Administraciones Públicas. Avance mensual octubre de 2025 Deuda pública



Nota de prensa estadística

Principales resultados

El saldo de deuda del conjunto de las Administraciones Públicas se situó en octubre de 2025 en el 101,7% del PIB , 1,5 puntos porcentuales (pp) menos que en el mismo período del año anterior.

En importe, la deuda del sector aumentó un 4% en términos interanuales. Por subsectores, la deuda del Estado creció un 4,2% interanual, la de las Comunidades Autónomas un 1,4% y la de las Corporaciones Locales disminuyó un 5,4%.

Deuda PDE de las Administraciones Públicas

Con los datos de avance disponibles , la ratio de la deuda de las Administraciones Públicas (AAPP) según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) en relación al Producto Interior Bruto (PIB) nominal se situó en el 101,7% en octubre de 2025, lo que supone un descenso de 1,5 pp respecto a hace un año. En términos absolutos, el saldo de deuda ascendió a 1.693 miles de millones (mm) de euros en octubre de 2025, con una tasa de crecimiento interanual del 4%.

Deuda PDE por subsectores

El saldo de la deuda del Estado se situó en 1.542 mm de euros, con un incremento interanual del 4,2%, lo que supone un 92,6% del PIB. Para las Otras Unidades de la Administración Central el saldo fue de 34 mm (2,1% del PIB), que representa una disminución del 8,9% respecto al mismo dato del año anterior. Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 126 mm, un 8,6% más que un año antes y corresponde a un 7,6% del PIB.

Respecto a las administraciones territoriales, la deuda de las Comunidades Autónomas fue de 339 mm de euros en octubre de 2025, equivalente a un 20,4% del PIB, con una variación interanual del 1,4%, mientras que la deuda de las Corporaciones Locales se situó en 22 mm de euros en este mes (1,4% del PIB), importe un 5,4% inferior al registrado un año antes. Por otro lado, la consolidación en el conjunto de las Administraciones Públicas -es decir, la deuda en poder de los diferentes subsectores que componen dicho sector- fue de 370 mm de euros, un aumento del 1,9% respecto al año anterior, que representa un 22,2% del PIB.

Deuda PDE por subsectores. Evolución desde diciembre del año anterior

El saldo de la deuda del conjunto de las AAPP aumentó en 72,6 mm de euros respecto a diciembre del año anterior. En particular, la deuda del Estado se incrementó en 68,3 mm y la de las Comunidades Autónomas en 3,1 mm. Por su parte, en lo que llevamos de año, la deuda de las Corporaciones Locales se redujo en 0,8 mm y la de las Otras Unidades de la Administración Central lo hizo en 2,4 mm de euros, mientras que, por el efecto de la consolidación, la deuda aumentó en 4,5 mm.

Deuda PDE por instrumentos

En lo que respecta a la evolución de la deuda según instrumentos y plazos, tanto la deuda emitida en valores a largo plazo como los préstamos con vencimiento superior a un año registraron tasas de crecimiento interanuales positivas del 3% y el 10,3%, respectivamente. En el mismo sentido, en este mes los instrumentos a corto plazo mostraron una tasa de variación interanual positiva del 8,4%.