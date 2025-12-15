La deuda de las Administraciones Públicas se situó en el 103,2% del PIB en el tercer trimestre de 2025, 1 pp menos que hace un año Deuda de las AAPP. Tercer trimestre 2025 Deuda pública



Nota de prensa estadística

Principales resultados

La deuda de las Administraciones Públicas (AAPP) se situó en el 103,2% del PIB en el tercer trimestre de 2025, 1 punto porcentual (pp) menos que hace un año.





El saldo de deuda del conjunto de las Administraciones Públicas aumentó un 4,5% en términos interanuales (0,9 puntos porcentuales más que en el mismo período del año anterior).





Por subsectores, la deuda de la Administración Central creció un 4,5%, la de las Comunidades Autónomas un 1,7% y la de las Corporaciones Locales disminuyó un 2,8%.

Deuda PDE de las Administraciones Públicas

La ratio de la deuda de las Administraciones Públicas (AAPP) según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) en relación al Producto Interior Bruto (PIB) nominal se situó en el 103,2% en el tercer trimestre de 2025, 1 pp menos que en el mismo periodo del año anterior. En términos absolutos, la deuda de las AAPP alcanzó un saldo de 1.709 mm de euros, con una tasa de crecimiento del 4,5% en términos interanuales.

Deuda PDE por subsectores

En cuanto a la evolución de la deuda de los distintos subsectores de las Administraciones Públicas , el saldo de la deuda del conjunto de la Administración Central se situó en 1.572 mm de euros en septiembre de 2025, lo que representa el 94,8% del PIB. El crecimiento de la deuda de este subsector en términos interanuales fue del 4,5%.

Por componentes, la deuda del Estado alcanzó los 1.558 mm de euros en este trimestre (94% del PIB), que supone un incremento del 4,6% respecto al mismo período de 2024, mientras que para las Otras Unidades de la Administración Central , el saldo fue de 35 mm de euros (2,1% del PIB) en septiembre de 2025, un 6,4% inferior al registrado el año anterior. La consolidación entre ambos fue de 21 mm de euros (1,3% del PIB).

Por otra parte, la deuda de las Administraciones de Seguridad Social se elevó a 126 mm, un 8,6% superior al observado un año antes , un 7,6% en términos del PIB.

Por lo que respecta a las administraciones territoriales, en el tercer trimestre de 2025 la deuda de las Comunidades Autónomas (CCAA) según el PDE fue de 339 mm de euros (20,4% del PIB), con un crecimiento interanual del 1,7%. Cinco comunidades mantuvieron su ratio de deuda sobre el PIB por debajo del umbral del 13%, valor de referencia establecido en la Ley de Estabilidad : Navarra (9,9%), Canarias (10,8%), Madrid (11,5%), País Vasco (11,8%) y Asturias (12,6%). Por el contrario, las comunidades con mayores niveles relativos de deuda fueron la Comunidad Valenciana, que continúa liderando con una ratio del 40,5%, seguida de la Región de Murcia (30,2%), Castilla-La Mancha (28,5%) y Cataluña (28,4%).

La deuda de las Corporaciones Locales (CCLL) se situó en 22 mm de euros (1,4% del PIB), un 2,8% inferior a la del mismo período del año anterior. Dentro de este subsector, los ayuntamientos capitales de provincia concentraron 8 mm de euros, mientras los que no capitales de provincia acumularon 10 mm de euros, y las Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares sumaron los 4 mm de euros restantes.

En cuanto a los municipios con más de 300.000 habitantes, su deuda conjunta se redujo un 1,2% respecto al año anterior, hasta situarse en 5 mm de euros. Dentro de este grupo, el Ayuntamiento de Madrid continuó registrando el mayor volumen de deuda, con 2,1 mm de euros, seguido por Barcelona (1,4 mm) y Zaragoza (0,5 mm). En términos de deuda por habitante , Barcelona presentó la cifra más elevada con 788 euros, seguida de Zaragoza (755 euros) y Madrid (601 euros). Por el contrario, las menores ratios de deuda por habitante correspondieron a Las Palmas de Gran Canaria, que no tiene deuda, a València con 89 euros y a Bilbao con 128 euros.

Por otro lado, la consolidación en el conjunto de las Administraciones Públicas -es decir, la deuda en poder de los diferentes subsectores que componen dicho sector- aumentó un 2,6% respecto al año anterior, hasta los 350 mm de euros, que representa un 21,1% del PIB.

Deuda PDE por instrumentos

En cuanto a la evolución de la deuda por instrumentos y plazos, la deuda materializada en valores a largo plazo experimentó un crecimiento interanual del 4,2%, mientras que los préstamos a más de un año aumentaron en un 11,8% con respecto a septiembre de 2024. Por su parte, la tasa de variación interanual en el tercer trimestre de 2025 de los instrumentos a corto plazo presentó una reducción del 4,7%.

Atendiendo a la distribución del saldo de la deuda según este desglose de instrumentos, en septiembre de 2025 la deuda se encontraba materializada principalmente en pasivos a largo plazo, al representar un 95,3% del total, siendo especialmente significativo el peso de los valores a largo plazo con un 84,8%, mientras que el porcentaje de la deuda a corto plazo era de un 4,7%.