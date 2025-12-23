La posición de inversión internacional se situó en el -44,5% del PIB en el tercer trimestre de 2025 Balanza de pagos y posición de inversión internacional Balanza de pagos, PII, Deuda externa



Nota de prensa estadística

Principales resultados

La posición de inversión internacional neta excluyendo el Banco de España aumentó ligeramente su saldo deudor hasta el -37,6% del PIB , frente al -35% del trimestre anterior.

excluyendo el Banco de España aumentó ligeramente su saldo deudor hasta el -37,6% del PIB , frente al -35% del trimestre anterior. La deuda externa bruta se situó en el 162% del PIB, cerca del 161,8% del segundo trimestre de 2025.

se situó en el 162% del PIB, cerca del 161,8% del segundo trimestre de 2025. La capacidad de financiación fue del 4,1% del PIB, frente al 4,4% de un año antes.

Posición de inversión internacional

En el tercer trimestre de 2025, el saldo deudor de la posición de inversión internacional neta de España continuó situándose en un nivel reducido en comparación con años anteriores, -44,5% del PIB (-736,9 mm), cerca del -44,1% del trimestre anterior (-721,5 mm).

Excluyendo el Banco de España , la posición de inversión internacional neta aumentó su saldo deudor hasta el -37,6% del PIB, frente al -35% del trimestre anterior. Esta evolución estuvo condicionada sobre todo por la de la otra inversión que registro un saldo acreedor del 1,9% del PIB (31,7 mm) inferior al del del 4,6% del PIB (75,5 mm) del segundo trimestre, La inversión de cartera se mantuvo estable, con un saldo deudor del -26,2% del PIB (-433,3 mm) en el tercer trimestre de 2025 (-26% y -425 mm en el trimestre anterior). Por otra parte, la inversión directa redujo ligeramente su saldo deudor, registrando un -13,6% del PIB (-225,9 mm), frente al -13,9% (-228 mm) del trimestre anterior.

Variación de la posición de inversión internacional sin incluir Banco de España por tipo de flujo

El aumento del saldo deudor se debió tanto a los otros flujos (-31,9 mm), como a las transacciones (-19,8 mm). El saldo de los otros flujos se explicó por el efecto neto negativo de los precios (-30,4 mm).

Posición de inversión internacional por sector institucional

El aumento de la PII neta deudora en el tercer trimestre de 2025 reflejó la evolución del saldo neto de las Instituciones Financieras Monetarias, que disminuyó hasta el -0,3% del PIB (-5,5 mm), desde el 3% (49,7 mm) del trimestre anterior. El saldo neto deudor de las administraciones públicas también contribuyó, aumentando hasta el -44,6% del PIB (-738,8 mm), desde el –43,1% (-704,9 mm) del segundo trimestre de 2025. Las sociedades no financieras, que también históricamente presentan un saldo deudor, mantuvieron bastante estable su saldo con un -37,7% del PIB, frente al -38,1% del segundo trimestre. El resto de sectores, que han presentado un saldo acreedor a lo largo del tiempo, han aumentado su posición neta hasta situarse en el 45,1% del PIB (43,2% el trimestre anterior). Por último, el Banco de España contaba en el tercer trimestre de 2025 con un saldo frente al exterior del -6,9% del PIB (-113,7 mm), frente al -9,2% del trimestre anterior (-150,1 mm).

Deuda externa bruta

La deuda externa bruta de España se situó en el 162% del PIB (2.684 mm) en el tercer trimestre de 2025 muy cerca del 161,8% (2.645,4 mm) registrado en el trimestre anterior. Excluyendo el Banco de España y la deuda entre empresas con una relación de inversión directa, la deuda externa aumentó en las administraciones públicas en el tercer trimestre de 2025, alcanzando el 49% del PIB (811,9 mm), desde el 47,6% (778,8 mm) del trimestre anterior, mientras que en las instituciones financieras monetarias se elevó hasta el 42,6% (706,6 mm), desde el 41% (670,7 mm) anterior, y en los otros sectores residentes fue del 18,1% (299,6 mm) muy cerca del 18,2% (297,7 mm) previo.

Capacidad de financiación acumulada de cuatro trimestres por componentes

La capacidad de financiación acumulada en cuatro trimestres hasta el tercer trimestre de 2025, medida por el saldo conjunto de las cuentas corriente y de capital, se situó en el 4,1% del PIB (67,1 mm), algo inferior al 4,4% (68,9 mm) acumulado un año antes, continuando en niveles históricamente elevados. La cuenta corriente se situó en el 2,9% del PIB (48,7 mm), ligeramente inferior al 3,2% del PIB del mismo periodo del año anterior (50,4 mm). El saldo de turismo se redujo levemente hasta el 4,2% del PIB frente al 4,3% del año anterior, y el saldo de los servicios no turísticos se incrementó hasta el 2,4% frente al 2% de un año antes. El déficit de bienes se situó en el -2,9% del PIB, desde el -2,1% de un año antes.

Capacidad de financiación trimestral por componentes

En el tercer trimestre de 2025, la capacidad de financiación fue de 19,4 mm, cerca de los los 19,8 mm de un año antes. El déficit de bienes aumentó hasta los -14,8 mm en el tercer trimestre de 2025, frente al de -10,4 mm registrado en el mismo trimestre de 2024 (con unas tasas de crecimiento interanuales del 0,4% para las exportaciones y del 4,7% para las importaciones). El superávit de servicios se incrementó hasta los 34,5 mm (frente a 31,6 mm del tercer trimestre de 2024). Esta evolución fue consecuencia de la del superávit de los servicios no turísticos, que se situó en 9,8 mm (frente a 7,6 mm de un año antes, con un crecimiento interanual del 12,6% en los ingresos y del 5,5% en los pagos) y, en menor medida, de la del superávit turístico (24,7 mm frente a 24 mm el año anterior). Por su parte, la renta primaria registró un saldo de -0,5 mm (frente a -1,8 mm en el mismo trimestre de 2024), mientras que el déficit de la renta secundaria fue de -3,7 mm (frente a -4,2 mm de un año antes). Finalmente, la cuenta de capital aportó un superávit de 4 mm, algo inferior al de 4,6 mm de un año antes) .