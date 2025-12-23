La posición de inversión internacional se situó en el -44,5% del PIB en el tercer trimestre de 2025
Balanza de pagos y posición de inversión internacional
Nota de prensa estadística
Principales resultados
- La posición de inversión internacional neta1 excluyendo el Banco de España aumentó ligeramente su saldo deudor hasta el -37,6% del PIB2, frente al -35% del trimestre anterior.
- La deuda externa bruta se situó en el 162% del PIB, cerca del 161,8% del segundo trimestre de 2025.
- La capacidad de financiación fue del 4,1% del PIB, frente al 4,4% de un año antes.
Posición de inversión internacional
En el tercer trimestre de 2025, el saldo deudor de la posición de inversión internacional neta de España continuó situándose en un nivel reducido en comparación con años anteriores, -44,5% del PIB (-736,9 mm), cerca del -44,1% del trimestre anterior (-721,5 mm).
Excluyendo el Banco de España3, la posición de inversión internacional neta aumentó su saldo deudor hasta el -37,6% del PIB, frente al -35% del trimestre anterior. Esta evolución estuvo condicionada sobre todo por la de la otra inversión que registro un saldo acreedor del 1,9% del PIB (31,7 mm) inferior al del del 4,6% del PIB (75,5 mm) del segundo trimestre, La inversión de cartera se mantuvo estable, con un saldo deudor del -26,2% del PIB (-433,3 mm) en el tercer trimestre de 2025 (-26% y -425 mm en el trimestre anterior). Por otra parte, la inversión directa redujo ligeramente su saldo deudor, registrando un -13,6% del PIB (-225,9 mm), frente al -13,9% (-228 mm) del trimestre anterior.
Variación de la posición de inversión internacional sin incluir Banco de España por tipo de flujo
El aumento del saldo deudor se debió tanto a los otros flujos4 (-31,9 mm), como a las transacciones (-19,8 mm). El saldo de los otros flujos se explicó por el efecto neto negativo de los precios (-30,4 mm).
Posición de inversión internacional por sector institucional
El aumento de la PII neta deudora en el tercer trimestre de 2025 reflejó la evolución del saldo neto de las Instituciones Financieras Monetarias, que disminuyó hasta el -0,3% del PIB (-5,5 mm), desde el 3% (49,7 mm) del trimestre anterior. El saldo neto deudor de las administraciones públicas también contribuyó, aumentando hasta el -44,6% del PIB (-738,8 mm), desde el –43,1% (-704,9 mm) del segundo trimestre de 2025. Las sociedades no financieras, que también históricamente presentan un saldo deudor, mantuvieron bastante estable su saldo con un -37,7% del PIB, frente al -38,1% del segundo trimestre. El resto de sectores5, que han presentado un saldo acreedor a lo largo del tiempo, han aumentado su posición neta hasta situarse en el 45,1% del PIB (43,2% el trimestre anterior). Por último, el Banco de España contaba en el tercer trimestre de 2025 con un saldo frente al exterior del -6,9% del PIB (-113,7 mm), frente al -9,2% del trimestre anterior (-150,1 mm).
Deuda externa bruta
La deuda externa bruta6 de España se situó en el 162% del PIB (2.684 mm) en el tercer trimestre de 2025 muy cerca del 161,8% (2.645,4 mm) registrado en el trimestre anterior. Excluyendo el Banco de España y la deuda entre empresas con una relación de inversión directa, la deuda externa aumentó en las administraciones públicas en el tercer trimestre de 2025, alcanzando el 49% del PIB (811,9 mm), desde el 47,6% (778,8 mm) del trimestre anterior, mientras que en las instituciones financieras monetarias se elevó hasta el 42,6% (706,6 mm), desde el 41% (670,7 mm) anterior, y en los otros sectores residentes fue del 18,1% (299,6 mm) muy cerca del 18,2% (297,7 mm) previo.
Capacidad de financiación acumulada de cuatro trimestres por componentes
La capacidad de financiación acumulada en cuatro trimestres hasta el tercer trimestre de 2025, medida por el saldo conjunto de las cuentas corriente y de capital, se situó en el 4,1% del PIB (67,1 mm), algo inferior al 4,4% (68,9 mm) acumulado un año antes, continuando en niveles históricamente elevados. La cuenta corriente se situó en el 2,9% del PIB (48,7 mm), ligeramente inferior al 3,2% del PIB del mismo periodo del año anterior (50,4 mm). El saldo de turismo se redujo levemente hasta el 4,2% del PIB frente al 4,3% del año anterior, y el saldo de los servicios no turísticos se incrementó hasta el 2,4% frente al 2% de un año antes. El déficit de bienes se situó en el -2,9% del PIB, desde el -2,1% de un año antes.
Capacidad de financiación trimestral por componentes
En el tercer trimestre de 2025, la capacidad de financiación fue de 19,4 mm, cerca de los los 19,8 mm de un año antes. El déficit de bienes aumentó hasta los -14,8 mm en el tercer trimestre de 2025, frente al de -10,4 mm registrado en el mismo trimestre de 2024 (con unas tasas de crecimiento interanuales del 0,4% para las exportaciones y del 4,7% para las importaciones). El superávit de servicios se incrementó hasta los 34,5 mm (frente a 31,6 mm del tercer trimestre de 2024). Esta evolución fue consecuencia de la del superávit de los servicios no turísticos, que se situó en 9,8 mm (frente a 7,6 mm de un año antes, con un crecimiento interanual del 12,6% en los ingresos y del 5,5% en los pagos) y, en menor medida, de la del superávit turístico (24,7 mm frente a 24 mm el año anterior). Por su parte, la renta primaria7 registró un saldo de -0,5 mm (frente a -1,8 mm en el mismo trimestre de 2024), mientras que el déficit de la renta secundaria8 fue de -3,7 mm (frente a -4,2 mm de un año antes). Finalmente, la cuenta de capital aportó un superávit de 4 mm, algo inferior al de 4,6 mm de un año antes)9.
Información adicional
Para más información sobre el marco conceptual, fuentes de información y metodología de la balanza de pagos y la posición de inversión internacional, puede consultarse la página web de estadísticas del sector exterior del Banco de España.
En la misma página web puede encontrarse información estadística más detallada, y con series temporales completas, de la balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa, que la ofrecida en esta nota de prensa. También se puede acceder a la herramienta interactiva BExplora, que permite la elaboración de gráficos y el acceso flexible a esta información.
Próxima publicación de datos mensuales
El avance de la balanza de pagos del mes de octubre de 2025 se publicará el 30 de diciembre de 2025.
Próxima publicación de datos trimestrales
La balanza de pagos y la posición de inversión internacional del cuarto trimestre de 2025 se publicarán el 23 de marzo de 2026. En dicha publicación se revisará la balanza de pagos y posición de inversión internacional desde el primer trimestre de 2025, así como la posición de inversión internacional del cuarto trimestre de 2024.
Próxima publicación de detalles anuales adicionales
Los detalles anuales adicionales de balanza de pagos y posición de inversión internacional se actualizarán el 14 de abril de 2026.
BELab Banco de España
Los Microdatos de la Inversión de Cartera e Inversión Directa exterior y los datos de operaciones de pago se ponen a disposición de los investigadores a través del laboratorio de datos del Banco de España (BELab). Este recurso está dirigido a aquellos interesados en desarrollar proyectos de investigación con fines científicos. Para más información sobre cómo solicitar acceso a estos datos, puede consultarse en el siguiente enlace.
- 1 La posición de inversión internacional refleja el valor y la composición del saldo de los activos y pasivos financieros de una economía frente al resto del mundo.
- 2 Las cifras del PIB se corresponden con las publicadas por el INE el día 29 de octubre de 2025.
- 3 Desde la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM), para facilitar el análisis económico de las cuentas internacionales, se considera necesario presentar los datos de la cuenta financiera de la balanza de pagos y de la posición de inversión internacional separando los activos y pasivos del Banco de España. Para más información ver el apartado 3.2 de la nota metodológica de balanza de pagos y Posición de inversión internacional de España
- 4 El detalle de los otros flujos por categoría funcional desglosado en variación en precios, variación en tipos de cambio y otras variaciones en volumen está disponible en http://app.bde.es/bie_www/?Idioma=ES&COFLUJO=UEX_SCE012
- 5 El resto de sectores comprende las instituciones financieras no monetarias, los hogares y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.
- 6 La deuda externa bruta está compuesta por los instrumentos financieros incluidos en los pasivos de la posición de inversión internacional con la excepción de los de renta variable –acciones y otras participaciones de capital, y participaciones en fondos de inversión– y los derivados financieros.
- 7 La renta primaria incluye rentas del trabajo, rentas de la inversión, impuestos sobre la producción y la importación y subvenciones.
- 8 La renta secundaria incluye transferencias personales, impuestos corrientes, cotizaciones y prestaciones sociales, transferencias relacionadas con operaciones de seguros, cooperación internacional y otras diversas.
- 9 Los flujos ligados al programa Next Generation EU tienen un impacto significativo en esta evolución. Para una explicación de cómo se contabilizan estos fondos en la balanza de pagos y la posición de inversión internacional puede consultarse la nota publicada en la página de estadísticas exteriores