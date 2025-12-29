El Banco de España modifica dos circulares para simplificar el reporte financiero de las entidades supervisadas Regulación financiera Información financiera y prudencial



El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la Circular 1/2025 del Banco de España, que simplifica las obligaciones de reporte financiero de las entidades supervisadas recogidas en las circulares “contable” y de la Central de Información de Riesgos (CIR).

Con esta actualización, se pretende mantener alineada la Circular 4/2017, conocida como “circular contable”, con las normas internacionales de información financiera adoptadas en la Unión Europea (NIIF-UE) y se inicia un proceso para sustituir determinados estados financieros reservados por información granular que se recibe a través de la CIR.