Volver

El Banco de España modifica dos circulares para simplificar el reporte financiero de las entidades supervisadas

29/12/2025

Regulación financiera

  • Información financiera y prudencial

El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy la Circular 1/2025 del Banco de España, que simplifica las obligaciones de reporte financiero de las entidades supervisadas recogidas en las circulares “contable” y de la Central de Información de Riesgos (CIR).

Con esta actualización, se pretende mantener alineada la Circular 4/2017, conocida como “circular contable”, con las normas internacionales de información financiera adoptadas en la Unión Europea (NIIF-UE) y se inicia un proceso para sustituir determinados estados financieros reservados por información granular que se recibe a través de la CIR.

 

PDF
Nota de prensa: El Banco de España modifica dos circulares para simplificar el reporte financiero de las entidades supervisadas (127 KB)

Circular 1/2025, por la que se modifican la Circular 4/2017, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, y la Circular 1/2013, sobre la Central de Información de Riesgos
Siguiente La posición de inversión in...