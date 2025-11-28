La capacidad de financiación de la economía española se situó en septiembre de 2025 en el 4% del PIB Avance mensual de la Balanza de Pagos. Datos acumulados de 12 meses Balanza de pagos, PII, Deuda externa



Nota de prensa estadística

Principales resultados de la balanza de pagos

El superávit de la cuenta corriente se situó en el 2,8% del PIB, por debajo del 3,2% de septiembre de 2024.

El saldo de turismo alcanzó el 4,2% del PIB cerca del 4,3% de un año antes y los bienes y servicios no turísticos registraron una caída hasta el -0,5% del PIB, frente al -0,1% de septiembre de 2024.

La cuenta financiera , excluyendo el Banco de España, mostró un saldo de 0,9% del PIB, frente al 7,9% del año anterior.

Capacidad de financiación acumulada

La capacidad de financiación hasta septiembre de 2025 se situó en el 4% del PIB (66,1 miles de millones de euros, mm), frente al 4,4% de un año antes, manteniéndose aún más de 1 punto porcentual superior a la media del período precovid 2014-2019. El superávit de la balanza por cuenta corriente fue del 2,8% del PIB (47 mm), inferior al de septiembre de 2024 (3,2% del PIB). El saldo de la cuenta de capital alcanzó el 1,1% del PIB (19 mm), un 0,7% por encima de la media del período precovid mencionado .

Cuenta corriente acumulada por componentes

El saldo de bienes y servicios no turísticos acumulado hasta septiembre de 2025 fue inferior al de un año antes (-0,5% del PIB, frente al -0,1% del mismo mes de 2024). El superávit del turismo se situó en el 4,2% del PIB, cerca del 4,3% de septiembre de 2024 (70,4 mm y 66,7 mm, respectivamente). Los ingresos alcanzaron el 6,3% del PIB (103,8 mm), frente al 6,1% del PIB (95,9 mm) de un año antes. Por su parte, el déficit de las rentas se fue de -0,9% (próximo al -1% registrado hasta el mismo mes de 2024).

Cuenta financiera sin Banco de España acumulada por categoría funcional

El acumulado de doce meses de la cuenta financiera, excluyendo el Banco de España, fue del 0,9% del PIB (15,2 mm) hasta septiembre de 2025, frente al 7,9% (123,9 mm) del año anterior. Esta disminución del saldo se debió a la variación del de la otra inversión, que alcanzó el -2,1% (-34,7 mm), desde el 9,1% (143,6 mm) de septiembre de 2024, mientras que el de la inversión de cartera aumentó hasta el 1,1% del PIB (18,4 mm) en septiembre de 2025 desde el -2,5% del PIB (-39,7 mm) en septiembre de 2024. La inversión directa se situó en el 1,8% del PIB (30,5 mm), frente al 1,2% del periodo anterior (18,9 mm).

Cuenta financiera acumulada por sector institucional

Todos los sectores, a excepción de las administraciones públicas, contribuyeron al signo positivo de la cuenta financiera. Los otros sectores residentes y el Banco de España registraron un saldo claramente mayor que el del año anterior, del 6,3% del PIB (103,7 mm) y del 3,3% del PIB (55,2 mm), respectivamente. El saldo de otras instituciones financieras monetarias se situó en el 0,3% del PIB (5 mm), muy por debajo del registrado hasta septiembre de 2024 (9,6% del PIB). Por último, las administraciones públicas registraron un saldo negativo del -5,6% del PIB (-93,6 mm), frente al -4,9% del año anterior (-77,6 mm).

Capacidad de financiación mensual. Principales componentes

La capacidad de financiación de septiembre de 2025 fue de 3,3 mm, frente a los 4,9 mm del mismo mes de 2024. El superávit de turismo fue de 6,5 mm, similar al de 6,4 mm registrado el año anterior, con aumentos tanto en los ingresos como en los pagos. Los bienes y servicios no turísticos mostraron un déficit de -3,3 mm (-1,5 mm en septiembre de 2024), debido al aumento de las importaciones se incrementaron respecto a los niveles del año anterior.