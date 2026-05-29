La capacidad de financiación de la economía española se situó en marzo de 2026 en el 4% del PIB Avance mensual de la Balanza de pagos. Datos acumulados de 12 meses Balanza de pagos, PII, Deuda externa



Nota de prensa estadística

Principales resultados de la balanza de pagos

El superávit de la cuenta corriente se situó en el 3% del PIB en marzo de 2026, en línea con su promedio de los últimos años.

se situó en el 3% del PIB en marzo de 2026, en línea con su promedio de los últimos años. El saldo de turismo fue del 4,1% del PIB, cercano al promedio de los máximos históricos recientes.

Capacidad de financiación acumulada

La capacidad de financiación acumulada de 12 meses hasta marzo de 2026 se situó en el 4% del PIB (67,8 miles de millones de euros, mm), cerca de la media de los máximos históricos alcanzados en el período reciente. Este saldo fue superior en 1,3 puntos porcentuales a la media del período precovid 2014-2019 y próximo al 4,1% de un año antes. El superávit de la balanza por cuenta corriente fue del 3% del PIB (50,9 mm), igual, en términos del PIB, al de marzo de 2025, y en línea con el promedio de los últimos años. El saldo de la cuenta de capital se mantuvo en niveles históricamente elevados, un 1% del PIB (16,9 mm), próximo al 1,2% del mismo mes de 2025.

Cuenta corriente acumulada por componentes

El saldo de bienes y servicios no turísticos acumulado hasta marzo de 2026 alcanzó el -0,1% del PIB, frente al -0,3% acumulado hasta marzo del año anterior. Por su parte, el superávit del turismo se situó en el 4,1% del PIB, cerca del 4,3% de marzo de 2025 (70,7 mm y 68,8 mm, respectivamente), y del promedio de los máximos históricos recientes. Los ingresos por turismo alcanzaron el 6,2% del PIB (106,1 mm), idéntico porcentaje al de un año antes (99,6 mm). Finalmente, el déficit de las rentas fue del -1,1% (-1% de marzo de 2025).

Cuenta financiera sin Banco de España acumulada por categoría funcional

El saldo acumulado de doce meses de la cuenta financiera, excluyendo el Banco de España, se situó en el 4,1% del PIB (70,1 mm) hasta marzo de 2026 frente al 6,1% (98,4 mm) del año anterior. Esta evolución se explica fundamentalmente por la de la otra inversión, cuyo saldo en marzo de 2026 fue del 0,8% del PIB (13,9 mm), frente al 3,4% (55,3 mm) de marzo de 2025. La inversión directa registró un saldo del 0,9% del PIB (14,6 mm), respecto al 1,8% del año anterior (28,4 mm). Por el contrario, el saldo de la inversión de cartera aumentó hasta el 2,5% del PIB (42,7 mm), desde el 0,8% (12,4 mm) de marzo de 2025.

Cuenta financiera acumulada por sector institucional

Tanto las otras instituciones financieras monetarias como los otros sectores residentes contribuyeron al signo positivo de la cuenta financiera, mientras que las administraciones públicas y el Banco de España mostraron un saldo negativo. El saldo de otras instituciones financieras monetarias se situó en el 3,6% del PIB (61,6 mm), frente al 5,6% (90,1 mm) registrado en marzo de 2025. Las administraciones públicas también registraron un saldo menor que el del año anterior, del -5,5% del PIB (-94,6 mm), frente al -4,3% (-69,6 mm). En sentido contrario, los otros sectores residentes y el Banco de España registraron un saldo mayor que el del año anterior, del 6% del PIB (103,2 mm) y del -0,8% del PIB (-13,3 mm), respectivamente.

Capacidad de financiación mensual. Principales componentes

La capacidad de financiación de marzo de 2026 fue de 5,9 mm, superior a los 4,4 mm del mismo mes de 2025. El superávit de turismo fue de 5,2 mm, igual que el de marzo del año anterior, aunque con ingresos y pagos mayores. Los bienes y servicios no turísticos mostraron un saldo de 0,8 mm (-1 mm en marzo de 2025), aumentando tanto los ingresos como los pagos respecto a marzo de 2025.