El Banco de España y el CEPR organizan un seminario conjunto de historia económica Roda de Berà (Tarragona)



El Banco de España ha acogido en sus instalaciones de Roda de Berà el 13º Simposio de Historia del CEPR (Centre for Economic Policy Research) y el 11º Seminario de Historia Económica del Banco de España, que se han celebrado los días 27, 28 y 29 mayo.

La conferencia, inaugurada por la subgobernadora, Soledad Núñez, ha contado con la presencia de representantes de ambas instituciones y de la comunidad académica internacional. Durante estos tres días, los asistentes han debatido un amplio abanico de cuestiones en el ámbito de la historia económica, como la globalización y los legados de la colonización, la historia financiera, bancaria y monetaria, la integración financiera en el período de entreguerras o el papel de las instituciones. También se han organizado sesiones para discutir aspectos relacionados con el cambio tecnológico y cultural, la evolución demográfica, la brecha de género y empoderamiento económico.

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