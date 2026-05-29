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El Banco de España y el CEPR organizan un seminario conjunto de historia económica

Roda de Berà (Tarragona)

29/05/2026

cepr-roda

El Banco de España ha acogido en sus instalaciones de Roda de Berà el 13º Simposio de Historia del CEPR (Centre for Economic Policy Research)  y el 11º  Seminario de Historia Económica del Banco de España, que se han celebrado los días 27, 28 y 29 mayo.

La conferencia, inaugurada por la subgobernadora, Soledad Núñez, ha contado con la presencia de representantes de ambas instituciones y de la comunidad académica internacional. Durante estos tres días, los asistentes han debatido un amplio abanico de cuestiones en el ámbito de la historia económica, como la globalización y los legados de la colonización, la historia financiera, bancaria y monetaria, la integración financiera en el período de entreguerras o el papel de las instituciones. También se han organizado sesiones para discutir aspectos relacionados con el cambio tecnológico y cultural, la evolución demográfica, la brecha de género y empoderamiento económico. 

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