La capacidad de financiación de la economía española se situó en febrero de 2026 en el 3,9% del PIB Avance mensual de la Balanza de pagos. Datos acumulados de 12 meses Balanza de pagos, PII, Deuda externa



Nota de prensa estadística

Principales resultados de la balanza de pagos

El superávit de la cuenta corriente se situó en el 2,9% del PIB en febrero de 2026, en línea con el promedio del 3% de los últimos años.

se situó en el 2,9% del PIB en febrero de 2026, en línea con el promedio del 3% de los últimos años. El saldo de turismo fue del 4,1% del PIB, cercano al promedio de los máximos históricos recientes.

Capacidad de financiación acumulada

La capacidad de financiación acumulada de 12 meses hasta febrero de 2026 se situó en el 3,9% del PIB (66,3 miles de millones de euros, mm), cerca de la media de los máximos históricos alcanzados en el período reciente y superior en 1,2 puntos porcentuales a la media del período precovid 2014-2019, aunque algo por debajo del 4,2% de un año antes. El superávit de la balanza por cuenta corriente fue del 2,9% del PIB (49,3 mm), algo inferior al de febrero de 2025 (3,1% del PIB). El saldo de la cuenta de capital se mantuvo en niveles históricamente elevados, un 1% del PIB (17 mm), próximo al 1,1% del mismo mes de 2025.

Cuenta corriente acumulada por componentes

El saldo de bienes y servicios no turísticos acumulado hasta febrero de 2026 se mantuvo en el -0,2% del PIB, igual al del año anterior. Por su parte, el superávit del turismo se situó en el 4,1% del PIB, cerca del 4,3% de febrero de 2025 (70,7 mm y 68,7 mm, respectivamente). Los ingresos por turismo alcanzaron el 6,2% del PIB (105,8 mm), idéntico porcentaje al de un año antes (99,3 mm). Finalmente, el déficit de las rentas fue del -1,1% (-1% de febrero de 2025).

Cuenta financiera sin Banco de España acumulada por categoría funcional

El saldo acumulado de doce meses de la cuenta financiera, excluyendo el Banco de España, se situó en el 3,1% del PIB (52,8 mm) hasta febrero de 2026 frente al 7,9% (127 mm) del año anterior. Esta evolución se explica fundamentalmente por la de la otra inversión, cuyo saldo se situó en el 0,8% del PIB (13,7 mm) en febrero de 2026, frente al 4,8% (77,8 mm) de febrero de 2025. La inversión directa se situó en el 0,5% del PIB (9,3 mm), respecto al 1,8% del año anterior (29,6 mm). Por el contrario, el saldo de la inversión de cartera aumentó hasta el 1,7% del PIB (28,9 mm), desde el 0,9% (14,9 mm) registrado en febrero de 2025.

Cuenta financiera acumulada por sector institucional

Todos los sectores, a excepción de las administraciones públicas, contribuyeron al signo positivo de la cuenta financiera. A su evolución contribuyó particularmente el saldo de otras instituciones financieras monetarias, que se situó en el 3,2% del PIB (54 mm), frente al 7% (112,4 mm) registrado en febrero de 2025. Las administraciones públicas también registraron un saldo menor que el del año anterior, del -6,1% del PIB (-103,2 mm), frente al -4,1% (-66,2 mm). En sentido contrario, los otros sectores residentes y el Banco de España registraron un saldo mayor que el del año anterior, del 6% del PIB (102 mm) y del 0,7% del PIB (11,1mm), respectivamente.

Capacidad de financiación mensual. Principales componentes

La capacidad de financiación de febrero de 2026 fue de 4,7 mm, algo superior a los 4,6 mm del mismo mes de 2025. El superávit de turismo fue de 4,2 mm, manteniéndose con respecto al año anterior, con aumentos tanto en los ingresos como en los pagos. Los bienes y servicios no turísticos mostraron un saldo de 1,4 mm (0,4 mm en febrero de 2025) con valores de las exportaciones y las importaciones cercanos a los de febrero de 2025.