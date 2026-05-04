Nace Mi CarpetaBE, una app para que la ciudadanía pueda consultar su información de manera centralizada



El Banco de España refuerza sus servicios digitales con el lanzamiento de Mi CarpetaBE , una nueva aplicación que ofrece un espacio personal donde la ciudadanía podrá consultar la información que se derive de su relación con el Banco de una forma más accesible, clara y centralizada.

En esta primera fase, las personas interesadas podrán acceder a:

Los documentos que hayan presentado a través del Registro Electrónico.

Las notificaciones y comunicaciones electrónicas que les hayan sido emitidas por el Banco de España.

La verificación de la autenticidad de documentos electrónicos mediante el Código Seguro de Verificación (CSV).

El acceso a Mi CarpetaBE requiere de una identificación digital del ciudadano para garantizar la seguridad, confidencialidad e integridad de la información consultada.

En próximos desarrollos, Mi Carpeta BE irá ampliando la información y utilidades a los que dará acceso, como un calendario de citas solicitadas por el usuario o la gestión de los trámites incluidos en la Sede Electrónica.

Esta acción se enmarca en la iniciativa “Un Banco conectado” del Plan Estratégico 2030, que tiene como objetivo modernizar la administración digital para mejorar la experiencia del usuario y su relación con la institución.