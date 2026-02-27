La capacidad de financiación de la economía española se situó en 2025 en el 4% del PIB, cerca del promedio de los máximos históricos recientes
Principales resultados de la balanza de pagos
- El superávit de la cuenta corriente se situó en el 2,9% del PIB en 2025, por debajo del 3,2% de 2024.
- El saldo de turismo varió ligeramente hasta el 4,2% del PIB, desde el 4,3% de un año antes, frente a la caída al -0,5% del de los bienes y servicios no turísticos desde el -0,1% en 2024.
- La cuenta financiera, excluyendo el Banco de España, mostró un saldo del 2% del PIB, frente al 8,3% del año anterior.
Capacidad de financiación acumulada
La capacidad de financiación hasta diciembre de 2025 se situó en el 4% del PIB1 (67,4 miles de millones de euros, mm), frente al 4,3% de 2024, superior en 1,3 puntos porcentuales a la media del período precovid 2014-2019 y muy cerca de la media de los máximos históricos alcanzados en el período reciente. El superávit de la balanza por cuenta corriente fue del 2,9% del PIB (48,7 mm), inferior al de 2024 (3,2% del PIB). El saldo de la cuenta de capital2 alcanzó el 1,1% del PIB (18,7 mm), porcentaje igual al del año anterior.
Cuenta corriente acumulada por componentes
El saldo de bienes y servicios no turísticos acumulado en 2025 fue inferior al del año anterior (-0,5% del PIB, frente al -0,1% de 2024). El superávit del turismo se situó en el 4,2% del PIB, ligeramente inferior al 4,3% de 2024 (70,3 mm y 68,2 mm, respectivamente), mientras que el déficit de las rentas fue del -0,8% (frente al -1% de 2024).
Los ingresos por turismo alcanzaron el 6,2% del PIB (105,2 mm), porcentaje en línea con el registrado un año antes (98,4 mm).
Cuenta financiera sin Banco de España acumulada por categoría funcional
El saldo acumulado de la cuenta financiera en 2025, excluyendo el Banco de España, se situó en el 2% del PIB (32,9 mm), frente al 8,3% (132,1 mm) del año anterior. Esta disminución se explica fundamentalmente por la evolución de la otra inversión, cuyo saldo se situó en el -0,6% (-10,1 mm) en 2025, frente al 6,7% (106,5 mm) observado en 2024. La inversión directa se situó en el 1,1% del PIB (18,6 mm), respecto a los 1,7% del año anterior (26,7 mm). Por el contrario, el saldo de la inversión de cartera aumentó hasta el 1,3% del PIB (22,2 mm), en contraste con el -0,1% del PIB (-2,3 mm) registrado en 2024.
Cuenta financiera acumulada por sector institucional
Todos los sectores, a excepción de las administraciones públicas, contribuyeron al signo positivo de la cuenta financiera. Los otros sectores residentes y el Banco de España registraron un saldo mayor que el del año anterior, del 6,1% del PIB (103,4 mm) y del 1,7% del PIB (29,3 mm), respectivamente. El saldo de otras instituciones financieras monetarias se situó en el 1,5% del PIB (25,2 mm), inferior al registrado en 2024. Por último, las administraciones públicas registraron un saldo más negativo que el del año anterior, del -5,7% del PIB (-95,7 mm), frente al -4,3% (-68,5 mm).
Capacidad de financiación mensual. Principales componentes
La capacidad de financiación de diciembre de 2025 fue de 7 mm, similar al saldo del mismo mes de 2024. El superávit de turismo fue de 2,6 mm, también similar al registrado el año anterior, con aumentos tanto en los ingresos como en los pagos. Los bienes y servicios no turísticos mostraron un déficit de 0,6 mm (de 1,1 mm en diciembre de 2024) y se produjo cierto incremento tanto en las exportaciones como en las importaciones respecto a los niveles del año anterior.
Información adicional
Para más información sobre el marco conceptual, fuentes de información y metodología de la balanza de pagos y la posición de inversión internacional, puede consultarse la página web de estadísticas del sector exterior del Banco de España.
En la misma página web puede encontrarse información estadística más detallada, y con series temporales completas, de la balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa, que la ofrecida en esta nota de prensa. También se puede acceder a la herramienta interactiva BExplora, que permite la elaboración de gráficos y el acceso flexible a esta información.
BELab Banco de España
Los Microdatos de la Inversión de Cartera e Inversión Directa exterior y los datos de operaciones de pago se ponen a disposición de los investigadores a través del laboratorio de datos del Banco de España (BELab). Este recurso está dirigido a aquellos interesados en desarrollar proyectos de investigación con fines científicos. Para más información sobre cómo solicitar acceso a estos datos, puede consultarse el siguiente enlace.
- 1 Para el cálculo de la ratio en % del PIB para los meses que no completan un trimestre, se utiliza el último dato trimestral del PIB publicado por el INE ponderado por el número de días de cada mes y acumulado de 12 meses. En caso de no disponer de esta información para el mes de referencia, se utiliza el dato de las proyecciones macroeconómicas de la economía española elaborado por el Banco de España.
- 2 Los flujos ligados al programa Next Generation EU tienen un impacto significativo en el saldo de la cuenta de capital. Para una explicación de cómo se contabilizan estos fondos en la Balanza de Pagos y la Posición de Inversión Internacional puede consultarse la nota publicada en la página de estadísticas exteriores