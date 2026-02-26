Volver

Las empresas españolas percibieron que el acceso a la financiación bancaria siguió mejorando en el cuarto trimestre de 2025, aunque a un ritmo cada vez menor

26/02/2026

Finanzas empresariales

  • Crédito
  • Las compañías informaron de una evolución favorable de las ventas, un aumento de sus costes (tanto laborales como de otro tipo) y un estancamiento de los beneficios.
  • La mejoría en el acceso a la financiación bancaria se debió, principalmente, al impacto favorable asociado a la mayor disposición de las entidades bancarias a otorgar préstamos.
  • Según las empresas encuestadas, los tipos de interés de los préstamos bancarios volvieron a reducirse, aunque de forma leve.
