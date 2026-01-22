Volver

Soledad Núñez. Viernes de Transición Verde en Banco de España

9:45
Evento presencial
Cámara de Comercio de Mallorca
Palma



La subgobernadora, Soledad Núñez, intervendrá en la conferencia Viernes de Transición Verde en Banco de España: “De la Intensidad al Valor: la necesaria adaptación del modelo turístico”.

