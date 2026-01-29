Actividades en sucursales del 1 al 28 de febrero



Abierto el plazo de solicitud de los talleres educativos para el curso 2025-2026:

hazQTRente, para fomentar hábitos financieros saludables

Conoce el Banco de España, para conocer las funciones del Banco de España y cómo nuestro trabajo afecta a la vida cotidiana



Sucursal de A Coruña





Martes 3 de febrero, 10:30 - 11:30

Banca online, pagos inmediatos y e-commerce

Fundación Amador Castro

A Coruña



Martes 10 de febrero, 10:30 - 11:30

Fraude financiero y en redes sociales

Fundación Amador Castro

A Coruña

Sucursal de Zaragoza



Jueves 12 de febrero, 12:20

Sección Economía para todos. Ebro FM (Antena Aragón)

Empleados de la sucursal colaboran con el programa Esto es Aragón en la divulgación

de temas de educación financiera



Enlace al programa en You Tube

Enlace al programa en SoundCloud





