Actividades en sucursales del 1 al 28 de febrero

Abierto el plazo de solicitud de los talleres educativos para el curso 2025-2026: 
hazQTRente, para fomentar hábitos financieros saludables
Conoce el Banco de España, para conocer las funciones del Banco de España y cómo nuestro trabajo afecta a la vida cotidiana

Sucursal de A Coruña

Martes 3 de febrero, 10:30 - 11:30

Banca online, pagos inmediatos y e-commerce
Fundación Amador Castro
A Coruña


Martes 10 de febrero, 10:30 - 11:30

Fraude financiero y en redes sociales
Fundación Amador Castro
A Coruña

 

Sucursal de Zaragoza


Jueves 12 de febrero, 12:20

Sección Economía para todos. Ebro FM (Antena Aragón)
Empleados de la sucursal colaboran con el programa Esto es Aragón en la divulgación
de temas de educación financiera

