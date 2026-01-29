Actividades en sucursales del 1 al 28 de febrero

Esta información se actualiza cada viernes
Abierto el plazo de solicitud de los talleres educativos para el curso 2025-2026:
hazQTRente, para fomentar hábitos financieros saludables
Conoce el Banco de España, para conocer las funciones del Banco de España y cómo nuestro trabajo afecta a la vida cotidiana
Sucursal de A Coruña
Martes 3 de febrero, 10:30 - 11:30
Banca online, pagos inmediatos y e-commerce
Fundación Amador Castro
A Coruña
Martes 10 de febrero, 10:30 - 11:30
Fraude financiero y en redes sociales
Fundación Amador Castro
A Coruña
Sucursal de Zaragoza
Jueves 12 de febrero, 12:20
Sección Economía para todos. Ebro FM (Antena Aragón)
Empleados de la sucursal colaboran con el programa Esto es Aragón en la divulgación
de temas de educación financiera
Enlace al programa en You Tube
Enlace al programa en SoundCloud