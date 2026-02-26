Informe trimestral de la economía española y Proyecciones macroeconómicas (primer trimestre de 2026)



El Informe trimestral de la economía española analiza la evolución reciente de la economía, dentro del contexto internacional y del área del euro, así como algunos temas económicos considerados relevantes. Incorpora una actualización de las Proyecciones macroeconómicas de la economía española.





Proyecciones macroeconómicas e Informe Trimestral de la economía española

* Fecha de publicación contemplada salvo imprevistos.