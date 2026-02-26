Cuentas Anuales del Banco de España 2025



Publicación de las Cuentas Anuales del Banco de España correspondientes al año 2025.

Las Cuentas Anuales del Banco de España comprenden el balance, la cuenta de resultados y la memoria explicativa. Dichas cuentas han sido elaboradas de acuerdo con la normativa contable establecida para los bancos centrales nacionales del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC).

En los casos no regulados por la misma, el Banco de España aplica su propia normativa interna, basada en los principios contables de general aplicación, adaptados a las características especiales de las operaciones y funciones de un banco central.

*Fecha de publicación contemplada salvo imprevistos.



