Nueva estadística experimental sobre la distribución de la riqueza entre los hogares

Cuentas Distributivas de la Riqueza de los Hogares

29/01/2026

Información estadística y bases de datos

  • Finanzas de los hogares
  • Desigualdad
  • Las Cuentas Distributivas de la Riqueza de los Hogares son una estadística experimental con frecuencia trimestral que muestra cómo se distribuyen la riqueza y la deuda entre los distintos grupos de hogares.
  • Permiten analizar cómo los cambios económicos afectan a los distintos tipos de hogares y ayuda a diseñar políticas económicas y monetarias más eficaces.
  • La estadística incluye también indicadores como el índice de Gini, que permite analizar de forma sintética el nivel de desigualdad y su evolución en el tiempo.

 

Nueva estadística experimental sobre la distribución de la riqueza entre los hogares (135 KB)
