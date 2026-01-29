Nueva estadística experimental sobre la distribución de la riqueza entre los hogares
Cuentas Distributivas de la Riqueza de los Hogares
29/01/2026
Información estadística y bases de datos
Finanzas de los hogares
Desigualdad
Las Cuentas Distributivas de la Riqueza de los Hogares son una estadística experimental con frecuencia trimestral que muestra cómo se distribuyen la riqueza y la deuda entre los distintos grupos de hogares.
Permiten analizar cómo los cambios económicos afectan a los distintos tipos de hogares y ayuda a diseñar políticas económicas y monetarias más eficaces.
La estadística incluye también indicadores como el índice de Gini, que permite analizar de forma sintética el nivel de desigualdad y su evolución en el tiempo.