Volver

El Banco de España reúne a medio centenar de banqueros centrales y académicos de primer nivel en el I LatAm Economic Forum en Roda de Bará

Retransmisión en directo (8/05, 9:00 h.)

07/05/2026

Latinoamérica

  • Economía Internacional

El Banco de España organiza la primera edición del Banco de España LatAm Economic Fórum, bajo el título Capital Flows, Exchange Rates, and Geopolitics

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y la subgobernadora, Soledad Núñez participarán en el foro, que contará con la presencia de banqueros centrales y académicos de primer nivel en un contexto propicio para el debate y el intercambio de ideas.  

Nota de prensa: El Banco de España reúne a medio centenar de banqueros centrales y académicos de primer nivel en el I LatAm Economic Forum en Roda de Bará Archivo PDF: Abre en nueva ventana (128 KB)

 

Retransmisión en directo de la intervención de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde: "Stablecoins within a global context". Viernes 8 de mayo de 2026, de 9:00 a 10:00 a.m.

 

 

Programa 

 

Viernes, 8 de mayo

09:00-10:00
Keynote speech: Stablecoins within a global context
Christine Lagarde (ECB)

10:00-11:30

Session I. Tariffs and geoeconomics

12:00-13:30 

Session II. Exchange rates and monetary policy

 

 

Sábado, 9 de mayo

09:00-10:30

Session III. Managing capital flows

11:00-12:30

Session IV. Tariffs, exchange rates and monetary policy

12:30-12:45 

 Concluding remarks
Siguiente El euríbor se sitúa en el 2...