El Banco de España reúne a medio centenar de banqueros centrales y académicos de primer nivel en el I LatAm Economic Forum en Roda de Bará Retransmisión en directo (8/05, 9:00 h.) Latinoamérica Economía Internacional



El Banco de España organiza la primera edición del Banco de España LatAm Economic Fórum, bajo el título Capital Flows, Exchange Rates, and Geopolitics.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y la subgobernadora, Soledad Núñez participarán en el foro, que contará con la presencia de banqueros centrales y académicos de primer nivel en un contexto propicio para el debate y el intercambio de ideas.

Retransmisión en directo de la intervención de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde: "Stablecoins within a global context". Viernes 8 de mayo de 2026, de 9:00 a 10:00 a.m.

Programa

Viernes, 8 de mayo