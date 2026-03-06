El Banco de España presenta en Barcelona su Departamento de Experimentación y Laboratorio de Tecnologías Aplicadas (DELTA) Banco de España Transformación digital



El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha presentado hoy en Barcelona el nuevo Departamento de Experimentación y Laboratorio de Tecnologías Aplicadas (DELTA), en un acto en el que han intervenido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

A continuación, se ha celebrado una mesa redonda sobre los retos y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías en el ámbito institucional. En la conversación han participado la consejera de Investigación y Universidades de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat; el director asociado del Barcelona Supercomputing Center, Cristian Cantón; y el catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, Lluís Torner.

En el evento se han anunciado dos acuerdos entre el Banco de España y la Generalitat para:

Transmitir una parte del inmueble que alberga la sucursal del Banco de España en Barcelona a la Generalitat.

Desarrollar proyectos conjuntos de educación financiera.

Grabación del evento: