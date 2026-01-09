El endeudamiento de los hogares y el de las empresas se redujo en el tercer trimestre de 2025, hasta el 43,1% y el 61,4% del PIB, respectivamente, alcanzando mínimos desde hace 25 años Cuentas Financieras de la Economía Española. Tercer trimestre 2025 Cuentas financieras



En términos absolutos, la deuda consolidada de los hogares se situó en 714 mm y la de las empresas en 1.018 mm en septiembre de 2025.



La riqueza financiera neta de los hogares de los hogares se situó en 153,7% del PIB, frente al 148,2% en promedio desde el 2022.

Las operaciones consolidadas en términos acumulados de los activos financieros totales de las empresas se mantienen en niveles del 4,2% del PIB, similar al promedio desde 2022, mientras que los de los hogares aumentan hasta el 5,7%, frente al 3,5% en promedio desde 2022.



Los activos financieros de las Instituciones Financieras se situaron en septiembre de 2025 en 343% del PIB, mientras que la financiación concedida aumentó al 3,4% del PIB, por encima del promedio de los últimos trimestres y aumentando en todos los sectores residentes.

Las operaciones financieras netas de las Administraciones Públicas alcanzaron el -3% del PIB frente al -3,8% en promedio desde el 2022.

Deuda de los hogares y las empresas

Las Cuentas Financieras de la Economía Española, publicadas hoy, muestran que la deuda de los hogares e ISFLSH aumentó hasta los 714 mm en el tercer trimestre de 2025, desde los 692 mm en septiembre de 2024. No obstante, en términos relativos al PIB se redujo, al situarse en el 43,1%, el nivel más bajo desde el primer trimestre de 2000. Por su parte, la deuda consolidada de las empresas se mantuvo prácticamente estable en el tercer trimestre de 2025, al situarse en 1.018 mm de euros, frente a los 1.019 mm de septiembre de 2024. En términos del PIB, la ratio descendió al 61,4%, alcanzando un mínimo no observado desde el tercer trimestre de 2001.

Hogares e ISFLSH. Riqueza financiera neta y total de activos financieros y pasivos

Los activos financieros (o riqueza financiera bruta) de los hogares e ISFLSH aumentaron en 249,7 mm con respecto a un año antes y, en términos del PIB, se situaron en 200,7%. La riqueza financiera neta, que se obtiene deduciendo los pasivos de los activos financieros, se situó en 2.546 mm en septiembre de 2025 (153,7% del PIB), lo que supone un aumento respecto al promedio de los últimos trimestres.

En cuanto a la evolución de los saldos de los activos financieros de los hogares e ISFLSH diferenciando por instrumentos, se observa un ligero aumento de las participaciones en el capital y en los fondos de inversión, compensado con la evolución a la baja de efectivo y depósitos.

En relación con la distribución por instrumentos del total de activos, en el tercer trimestre de 2025, el componente efectivo y depósitos se situó en niveles mínimos de los últimos treinta años, aunque supuso el 33,9% del total de los activos financieros. Por su lado, las participaciones en el capital y en fondos de inversión se encuentran cerca del máximo.

Por tipo de flujo, el avance de la riqueza neta se explica principalmente por las revalorizaciones de los activos, especialmente las participaciones en el capital y fondos de inversión. En cuanto a las transacciones netas, se observa un ligero aumento frente al promedio desde 2022.

Las operaciones acumuladas de cuatro trimestres de los activos financieros totales de los hogares registraron un aumento en septiembre de 2025, situándose en 94 mm de euros, lo que representa un 5,7% del PIB, por encima del promedio de los últimos trimestres. Por tipo de instrumento, este aumento se explica principalmente por la mayor inversión en efectivo y depósitos y fondos de inversión.

Por el lado del pasivo, se produjo un ligero aumento en las transacciones netas al alcanzar el 2,0% del PIB, frente al 0,6% en promedio desde 2022. Este incremento se explica principalmente por la evolución expansiva de los préstamos, que se situaron en el 1,5% del PIB, frente al 0,2% observado en los últimos trimestres.

Empresas. Total de activos financieros y pasivos

Las operaciones consolidadas en términos acumulados de los activos financieros totales de las empresas alcanzaron los 70 mm de euros en septiembre de 2025, lo que representa un 4,2% del PIB, similar al 4,3% en promedio desde 2022. Por tipo de instrumento, se produjeron desinversiones en acciones cotizadas, mientras que las inversiones se concentraron principalmente en acciones no cotizadas y otras participaciones.

En cuanto a los pasivos, las operaciones consolidadas totales en términos acumulados se situaron en septiembre de 2025 en un 2,8% del PIB, igual al promedio desde 2022. Se produjo una menor emisión de acciones no cotizadas y otras participaciones, compensada con la evolución de las operaciones en el caso de las acciones cotizadas y los otros pasivos.

Administraciones Públicas. Total de activos financieros y pasivos

Las operaciones consolidadas de los activos de las Administraciones Públicas aumentaron en el tercer trimestre de 2025, alcanzando el 2,1% del PIB, frente al 1,2% promedio desde 2022. Este incremento se explica principalmente por el aumento de las transacciones de efectivo y depósitos y los otros activos.

En cuanto a las operaciones por el lado del pasivo, se situaron en el 5,1% del PIB, en línea con el promedio desde 2022, explicado principalmente por los valores representativos de deuda a largo plazo.

Instituciones financieras monetarias. Total de activos financieros y préstamos por sector de contrapartida

Los activos de las Instituciones Financieras se situaron en el 343% del PIB en el tercer trimestre de 2025, por debajo del promedio de los últimos trimestres. Esta evolución vino marcada por reducciones de los instrumentos efectivo y depósitos, préstamos y valores representativos de deuda.

La concesión de préstamos por parte de las instituciones Financieras Monetarias (IFM) aumentó en septiembre de 2025, hasta situarse en el 3,4% del PIB, frente al 0,9% de promedio desde 2022, con incrementos frente a diversos sectores residentes, destacando los concedidos a hogares.

Operaciones financieras netas de todos los sectores

Las operaciones financieras netas del total de los sectores residentes (empresas, hogares, Instituciones Financieras y Administraciones Públicas) mostraron en el acumulado de cuatro trimestres hasta el tercero de 2025 un signo positivo (financiación neta otorgada) de 72 mm, equivalente al 4,3% del PIB, frente al 3,3% observado desde 2022. Este es el periodo con mayor porcentaje de operaciones financieras netas de los últimos 30 años. Los hogares aumentaron la financiación neta concedida hasta el 3,6% del PIB frente al promedio de 2,9% desde 2022.La financiación neta de las Administraciones Públicas se situó en el -3% del PIB en el tercer trimestre de 2025, frente al -3,8% desde 2022. Las operaciones financieras netas de las sociedades no financieras se mantuvieron en el 1,5%, mientras que las de las Instituciones Financieras se redujeron desde el 2,7 % del PIB hasta el 2,1% de septiembre de 2025.

Operaciones financieras netas bilaterales entre sectores. De quién a quién

Las Cuentas Financieras también ofrecen información de las relaciones financieras entre los sectores residentes entre sí y de estos con el exterior. El siguiente gráfico de flujos de fondos muestra las operaciones financieras netas entre los distintos sectores institucionales acumuladas en los últimos cuatro trimestres, que reflejan variaciones netas de activos menos pasivos. Destacan como receptores de fondos el Resto del Mundo y las Administraciones Públicas. En el caso del Resto del Mundo, su proveedor fundamental de fondos fueron las Instituciones Financieras, concentrado en las Instituciones financieras excluido el Banco de España. En el caso de las Administraciones Públicas, el principal proveedor ha sido el Resto del Mundo. A su vez, los hogares e Instituciones sin fines de lucro han sido el principal proveedor de fondos de las Instituciones Financieras en el acumulado hasta el tercer trimestre de 2025. Las sociedades no financieras distribuyeron su provisión de fondos entre los distintos sectores, destacando el Resto del Mundo.