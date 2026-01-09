El endeudamiento de los hogares y el de las empresas se redujo en el tercer trimestre de 2025, hasta el 43,1% y el 61,4% del PIB, respectivamente, alcanzando mínimos desde hace 25 años
Cuentas Financieras de la Economía Española. Tercer trimestre 2025
- En términos absolutos, la deuda consolidada de los hogares se situó en 714 mm y la de las empresas en 1.018 mm en septiembre de 2025.
- La riqueza financiera neta de los hogares de los hogares se situó en 153,7% del PIB, frente al 148,2% en promedio desde el 2022.
- Las operaciones consolidadas en términos acumulados de los activos financieros totales de las empresas se mantienen en niveles del 4,2% del PIB, similar al promedio desde 2022, mientras que los de los hogares aumentan hasta el 5,7%, frente al 3,5% en promedio desde 2022.
- Los activos financieros de las Instituciones Financieras se situaron en septiembre de 2025 en 343% del PIB, mientras que la financiación concedida aumentó al 3,4% del PIB, por encima del promedio de los últimos trimestres y aumentando en todos los sectores residentes.
- Las operaciones financieras netas de las Administraciones Públicas alcanzaron el -3% del PIB frente al -3,8% en promedio desde el 2022.
Deuda de los hogares y las empresas1
Las Cuentas Financieras de la Economía Española, publicadas hoy, muestran que la deuda de los hogares e ISFLSH2 aumentó hasta los 714 mm en el tercer trimestre de 2025, desde los 692 mm en septiembre de 2024. No obstante, en términos relativos al PIB se redujo, al situarse en el 43,1%, el nivel más bajo desde el primer trimestre de 2000. Por su parte, la deuda consolidada de las empresas3 se mantuvo prácticamente estable en el tercer trimestre de 2025, al situarse en 1.018 mm de euros, frente a los 1.019 mm de septiembre de 2024. En términos del PIB, la ratio descendió al 61,4%, alcanzando un mínimo no observado desde el tercer trimestre de 2001.
Hogares e ISFLSH. Riqueza financiera neta y total de activos financieros y pasivos
Los activos financieros (o riqueza financiera bruta) de los hogares e ISFLSH aumentaron en 249,7 mm con respecto a un año antes y, en términos del PIB, se situaron en 200,7%. La riqueza financiera neta, que se obtiene deduciendo los pasivos de los activos financieros, se situó en 2.546 mm en septiembre de 2025 (153,7% del PIB), lo que supone un aumento respecto al promedio de los últimos trimestres.
En cuanto a la evolución de los saldos de los activos financieros de los hogares e ISFLSH diferenciando por instrumentos, se observa un ligero aumento de las participaciones en el capital y en los fondos de inversión, compensado con la evolución a la baja de efectivo y depósitos.
En relación con la distribución por instrumentos del total de activos, en el tercer trimestre de 2025, el componente efectivo y depósitos se situó en niveles mínimos de los últimos treinta años, aunque supuso el 33,9% del total de los activos financieros. Por su lado, las participaciones en el capital y en fondos de inversión se encuentran cerca del máximo.
Por tipo de flujo, el avance de la riqueza neta se explica principalmente por las revalorizaciones de los activos, especialmente las participaciones en el capital y fondos de inversión. En cuanto a las transacciones netas, se observa un ligero aumento frente al promedio desde 2022.
Las operaciones acumuladas de cuatro trimestres de los activos financieros totales de los hogares registraron un aumento en septiembre de 2025, situándose en 94 mm de euros, lo que representa un 5,7% del PIB, por encima del promedio de los últimos trimestres. Por tipo de instrumento, este aumento se explica principalmente por la mayor inversión en efectivo y depósitos y fondos de inversión.
Por el lado del pasivo, se produjo un ligero aumento en las transacciones netas al alcanzar el 2,0% del PIB, frente al 0,6% en promedio desde 2022. Este incremento se explica principalmente por la evolución expansiva de los préstamos, que se situaron en el 1,5% del PIB, frente al 0,2% observado en los últimos trimestres.
Empresas. Total de activos financieros y pasivos
Las operaciones consolidadas en términos acumulados de los activos financieros totales de las empresas alcanzaron los 70 mm de euros en septiembre de 2025, lo que representa un 4,2% del PIB, similar al 4,3% en promedio desde 2022. Por tipo de instrumento, se produjeron desinversiones en acciones cotizadas, mientras que las inversiones se concentraron principalmente en acciones no cotizadas y otras participaciones.
En cuanto a los pasivos, las operaciones consolidadas totales en términos acumulados se situaron en septiembre de 2025 en un 2,8% del PIB, igual al promedio desde 2022. Se produjo una menor emisión de acciones no cotizadas y otras participaciones, compensada con la evolución de las operaciones en el caso de las acciones cotizadas y los otros pasivos.
Administraciones Públicas. Total de activos financieros y pasivos
Las operaciones consolidadas de los activos de las Administraciones Públicas aumentaron en el tercer trimestre de 2025, alcanzando el 2,1% del PIB, frente al 1,2% promedio desde 2022. Este incremento se explica principalmente por el aumento de las transacciones de efectivo y depósitos y los otros activos.
En cuanto a las operaciones por el lado del pasivo4, se situaron en el 5,1% del PIB, en línea con el promedio desde 2022, explicado principalmente por los valores representativos de deuda a largo plazo.
Instituciones financieras monetarias. Total de activos financieros y préstamos por sector de contrapartida
Los activos de las Instituciones Financieras se situaron en el 343% del PIB en el tercer trimestre de 2025, por debajo del promedio de los últimos trimestres. Esta evolución vino marcada por reducciones de los instrumentos efectivo y depósitos, préstamos y valores representativos de deuda.
La concesión de préstamos por parte de las instituciones Financieras Monetarias (IFM) aumentó en septiembre de 2025, hasta situarse en el 3,4% del PIB, frente al 0,9% de promedio desde 2022, con incrementos frente a diversos sectores residentes, destacando los concedidos a hogares.
Operaciones financieras netas de todos los sectores
Las operaciones financieras netas5 del total de los sectores residentes (empresas, hogares, Instituciones Financieras y Administraciones Públicas) mostraron en el acumulado de cuatro trimestres hasta el tercero de 2025 un signo positivo (financiación neta otorgada) de 72 mm, equivalente al 4,3% del PIB, frente al 3,3% observado desde 2022. Este es el periodo con mayor porcentaje de operaciones financieras netas de los últimos 30 años. Los hogares aumentaron la financiación neta concedida hasta el 3,6% del PIB frente al promedio de 2,9% desde 2022.La financiación neta de las Administraciones Públicas se situó en el -3% del PIB en el tercer trimestre de 2025, frente al -3,8% desde 2022. Las operaciones financieras netas de las sociedades no financieras se mantuvieron en el 1,5%, mientras que las de las Instituciones Financieras se redujeron desde el 2,7 % del PIB hasta el 2,1% de septiembre de 2025.
Operaciones financieras netas bilaterales entre sectores. De quién a quién
Las Cuentas Financieras también ofrecen información de las relaciones financieras entre los sectores residentes entre sí y de estos con el exterior. El siguiente gráfico de flujos de fondos muestra las operaciones financieras netas entre los distintos sectores institucionales acumuladas en los últimos cuatro trimestres, que reflejan variaciones netas de activos menos pasivos. Destacan como receptores de fondos el Resto del Mundo y las Administraciones Públicas. En el caso del Resto del Mundo, su proveedor fundamental de fondos fueron las Instituciones Financieras, concentrado en las Instituciones financieras excluido el Banco de España. En el caso de las Administraciones Públicas, el principal proveedor ha sido el Resto del Mundo. A su vez, los hogares e Instituciones sin fines de lucro han sido el principal proveedor de fondos de las Instituciones Financieras en el acumulado hasta el tercer trimestre de 2025. Las sociedades no financieras distribuyeron su provisión de fondos entre los distintos sectores, destacando el Resto del Mundo.
Información adicional
Las Cuentas Financieras proporcionan información de las operaciones financieras y de los activos y pasivos financieros de los sectores de la economía, valorados a precios de mercado de acuerdo con la metodología del Sistema Europeo de Cuentas 2010 (SEC 2010). En este contexto, puede obtenerse un agregado de deuda que incluye los pasivos registrados en las categorías de Valores representativos de deuda y préstamos.
Los agregados de deuda consolidada coinciden con los indicadores de deuda de los sectores de sociedades no financieras y Hogares e ISFLSH del Procedimiento de Desequilibrios Macroeconómicos de la UE. La deuda consolidada excluye la deuda de las sociedades no financieras frente al propio sector.
Esta edición de las Cuentas Financieras de la Economía Española (CFEE) actualiza las series trimestrales hasta el tercer trimestre de 2025. La recepción de información de base para elaborar este trabajo se ha cerrado el 29 de diciembre de 2025.
Los cuadros y series temporales completas de las Cuentas Financieras de la Economía Española pueden consultarse en la página web del Banco de España.
En esta misma página web se facilita toda la información sobre el marco conceptual, fuentes de información y metodología de las cuentas financieras. Adicionalmente está disponible la herramienta interactiva BEexplora, que permite la elaboración de gráficos y el acceso flexible a la información.
También puede accederse a través de esa página a los datos de la estadística experimental de riqueza distributiva de los hogares (DWA, por sus siglas en inglés), estadística desarrollada por el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Las cuentas de riqueza distributiva parten de los datos de las Cuentas Financieras y los distribuyen ligándolos con la información detallada de la Encuesta Financiera de los Hogares (HFCS, por sus siglas en inglés). Los datos son trimestrales, se publican para el agregado del área del euro, así como para España y otros países miembros, y se actualizan con cinco meses de desfase.
Las Cuentas Financieras del cuarto trimestre de 2025 se publicarán el 10 de abril de 2026.
- 1 El término empresas utilizado en esta nota equivale a las sociedades no financieras, conforme al marco de cuentas financieras
- 2 Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, tales como organizaciones no gubernamentales, asociaciones de carácter cultural o deportivo, entidades religiosas, etc.
- 3 Comprende préstamos y valores representativos de deuda, excluyendo los importes frente al propio sector.
- 4 Los Pasivos de las Administraciones Públicas difieren del criterio PDE al incluir todos los instrumentos pasivos a valor de mercado
- 5 Son el resultado de minorar el total de adquisiciones netas de activos financieros con los pasivos netos contraídos y equivalen a la financiación neta otorgada/recibida a lo largo de un período según el signo sea +/-.