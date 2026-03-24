La posición de inversión internacional se situó en el -44,8% del PIB en el cuarto trimestre de 2025, en línea con los niveles recientes históricamente reducidos
Balanza de pagos y posición de inversión internacional
Nota de prensa estadística
Principales resultados
- La posición de inversión internacional neta1 excluyendo el Banco de España disminuyó su saldo deudor hasta el -36,7% del PIB2, en línea con el promedio 2024-2025T3 que fue del -34% y muy por debajo de los saldos deudores alcanzados en la década prepandemia 2010-2019.
- La deuda externa bruta se situó en el 163,6% del PIB, 162,9% en 2024, similar al promedio 2024-2025T3 del 163,2%.
- La capacidad de financiación fue del 4% del PIB en 2025, frente al 4,3% de un año antes, manteniéndose en niveles históricamente elevados y muy similar al promedio 2024-2025T3 del 4,1%.
Posición de inversión internacional
En el cuarto trimestre de 2025, el saldo deudor de la posición de inversión internacional neta de España se situó en el -44,8% del PIB (-755,3 mm), en línea con los niveles recientes históricamente reducidos (-44,2% del PIB en promedio en 2024T1 a 2025T3).
Excluyendo el Banco de España3, la posición de inversión internacional neta registró un saldo deudor del -36,7% del PIB, en línea con el promedio 2024-2025T3 que fue del -34%, muy por debajo de los saldos deudores alcanzados en la década prepandemia 2010-2019, aunque superior al -30,3% del PIB de 2024. La inversión de cartera aumentó su saldo deudor, hasta el -26,5% del PIB (-447 mm) en 2025 (-22,6% y -360,4 mm en 2024). La inversión directa registró un saldo de -13,6% del PIB (-228,8 mm), frente al -12,3% (-196,4 mm) del año anterior. Por otra parte, el saldo acreedor de la otra inversión, un 3,1% del PIB (52,7 mm), fue inferior al de 2024, del 4,5% del PIB (71,4 mm).
Variación de la posición de inversión internacional sin incluir Banco de España por tipo de flujo
El aumento del saldo deudor durante 2025 se debió sobre todo a los otros flujos4 (-174,6 mm). Este saldo se explicó casi en su totalidad por el efecto negativo de los precios (-118,8 mm) y del tipo de cambio (-56,6 mm). En sentido contrario, las transacciones registraron en 2025 un saldo positivo (38,8 mm).
Posición de inversión internacional por sector institucional
El aumento de la PII neta deudora en 2025 reflejó la evolución del saldo neto de las instituciones financieras monetarias que presentaron un saldo deudor del -1% del PIB (-16,9 mm), desde el saldo acreedor del 4,2% (66,2 mm) de 2024, y de las administraciones públicas que aumentaron su saldo deudor hasta el -43,1% del PIB (-726 mm), desde el –39,9% (-636,4 mm) de 2024. En el mismo sentido, las sociedades no financieras, que históricamente presentan un saldo deudor, registraron un saldo del -38,4% del PIB, frente al -36,1% del año anterior. El resto de sectores5, que han presentado un saldo acreedor a lo largo del tiempo, han aumentado su posición neta hasta situarse en el 45,8% del PIB (41,5% el año anterior). Por último, el Banco de España contaba en el cuarto trimestre de 2025 con un saldo frente al exterior del -8,1% del PIB (-136,7 mm), frente al -10,7% del año anterior (-170,1 mm).
Deuda externa bruta
La deuda externa bruta6 de España se situó en el 163,6% del PIB (2.758,5 mm) en el cuarto trimestre de 2025 frente al 162,9% (2.596,5 mm) registrado en el año anterior, similar al promedio 2024-2025T3 del 163,2%.
Excluyendo el Banco de España y la deuda entre empresas con una relación de inversión directa, la deuda externa aumentó en las administraciones públicas en el cuarto trimestre de 2025, alcanzando el 47,8% del PIB (805,5 mm), frente al 44,8% (713,5 mm) del año anterior, mientras que en las instituciones financieras monetarias se elevó hasta el 44,4% (749,1 mm), superior al 42,7% (663,2 mm) de 2024. Por su parte, la deuda de los otros sectores residentes fue del 18,1% (305,5 mm) cerca del 18,6% (296,1 mm).
Capacidad de financiación acumulada de cuatro trimestres por componentes
La capacidad de financiación de 2025, medida por el saldo conjunto de las cuentas corriente y de capital, se situó en el 4% del PIB (66,6 mm), algo inferior al de 4,3% (68,7 mm) acumulado un año antes, manteniéndose en niveles históricamente elevados y muy similar al promedio 2024-2025T3 de 4,1%. La cuenta corriente se situó en el 2,9% del PIB (49,4 mm) en 2025, algo inferior al 3,2% del PIB de 2024 (50,7 mm). El saldo de turismo se redujo levemente hasta el 4,2% del PIB frente al 4,3% del año anterior, y el saldo de los servicios no turísticos se incrementó hasta el 2,6% frente al 2% de 2024. El déficit de bienes se situó en el -2,9% del PIB, desde el -2,1% de 2024.
Capacidad de financiación trimestral por componentes
En el cuarto trimestre de 2025, la capacidad de financiación fue de 17,7 mm, similar a los 17,6 mm de un año antes. El déficit de bienes aumentó hasta los -12,1 mm en el cuarto trimestre de 2025, frente al de -10,7 mm registrado en el mismo trimestre de 2024 (con unas tasas de crecimiento interanuales del 1% para las exportaciones y del 2,2% para las importaciones). El superávit de servicios se incrementó hasta los 25,4 mm (frente a 22 mm en el cuarto trimestre de 2024). Esta evolución fue consecuencia fundamentalmente de la del superávit de los servicios no turísticos, que se situó en 12,5 mm (frente a 9,3 mm, con un crecimiento interanual del 13,2% en los ingresos y del 3,3% en los pagos). El superávit turístico fue de 12,9 mm similar al de 12,8 mm del año anterior. Por su parte, la renta primaria7 registró un saldo de 1,8 mm (frente a 0,9 mm en el mismo trimestre de 2024), mientras que el déficit de la renta secundaria8 fue de -4,8 mm (frente a -3 mm de un año antes). Finalmente, la cuenta de capital aportó un superávit de 7,3 mm, inferior al de 8,5 mm de un año antes9.
Información adicional
Para más información sobre el marco conceptual, fuentes de información y metodología de la balanza de pagos y la posición de inversión internacional, puede consultarse la página web de estadísticas del sector exterior del Banco de España.
En la misma página web puede encontrarse información estadística más detallada, y con series temporales completas, de la balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa, que la ofrecida en esta nota de prensa. También se puede acceder a la herramienta interactiva BExplora, que permite la elaboración de gráficos y el acceso flexible a esta información.
Próxima publicación de datos mensuales
El avance de la balanza de pagos del mes de enero de 2026 se publicará el 31 de marzo de 2026.
Próxima publicación de datos trimestrales
La balanza de pagos y la posición de inversión internacional del primer trimestre de 2026 se publicarán el 23 de junio de 2026. En dicha publicación se revisará la balanza de pagos y posición de inversión internacional desde el cuarto trimestre de 2025, así como la posición de inversión internacional del tercer trimestre de 2025.
Próxima publicación de detalles anuales adicionales
Los detalles anuales adicionales de balanza de pagos y posición de inversión internacional se actualizarán el 14 de abril de 2026.
BELab Banco de España
Los Microdatos de la Inversión de Cartera e Inversión Directa exterior y los datos de operaciones de pago se ponen a disposición de los investigadores a través del laboratorio de datos del Banco de España (BELab). Este recurso está dirigido a aquellos interesados en desarrollar proyectos de investigación con fines científicos. Para más información sobre cómo solicitar acceso a estos datos, puede consultarse en el siguiente enlace.
- 1 La posición de inversión internacional refleja el valor y la composición del saldo de los activos y pasivos financieros de una economía frente al resto del mundo.
- 2 Las cifras del PIB se corresponden con las publicadas por el INE el día 30 de enero de 2026.
- 3 Desde la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM), para facilitar el análisis económico de las cuentas internacionales, se considera necesario presentar los datos de la cuenta financiera de la balanza de pagos y de la posición de inversión internacional separando los activos y pasivos del Banco de España. Para más información ver el apartado 3.2 de la nota metodológica de balanza de pagos y Posición de inversión internacional de España
- 4 El detalle de los otros flujos por categoría funcional desglosado en variación en precios, variación en tipos de cambio y otras variaciones en volumen está disponible en http://app.bde.es/bie_www/?Idioma=ES&COFLUJO=UEX_SCE012
- 5 El resto de sectores comprende las instituciones financieras no monetarias, los hogares y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.
- 6 La deuda externa bruta está compuesta por los instrumentos financieros incluidos en los pasivos de la posición de inversión internacional con la excepción de los de renta variable –acciones y otras participaciones de capital, y participaciones en fondos de inversión– y los derivados financieros.
- 7 La renta primaria incluye rentas del trabajo, rentas de la inversión, impuestos sobre la producción y la importación y subvenciones.
- 8 La renta secundaria incluye transferencias personales, impuestos corrientes, cotizaciones y prestaciones sociales, transferencias relacionadas con operaciones de seguros, cooperación internacional y otras diversas.
- 9 Los flujos ligados al programa Next Generation EU tienen un impacto significativo en esta evolución. Para una explicación de cómo se contabilizan estos fondos en la balanza de pagos y la posición de inversión internacional puede consultarse la nota publicada en la página de estadísticas exteriores