La posición de inversión internacional se situó en el -44,8% del PIB en el cuarto trimestre de 2025, en línea con los niveles recientes históricamente reducidos Balanza de pagos y posición de inversión internacional Balanza de pagos, PII, Deuda externa



Nota de prensa estadística

Principales resultados

La posición de inversión internacional neta excluyendo el Banco de España disminuyó su saldo deudor hasta el -36,7% del PIB , en línea con el promedio 2024-2025T3 que fue del -34% y muy por debajo de los saldos deudores alcanzados en la década prepandemia 2010-2019.

excluyendo el Banco de España disminuyó su saldo deudor hasta el -36,7% del PIB , en línea con el promedio 2024-2025T3 que fue del -34% y muy por debajo de los saldos deudores alcanzados en la década prepandemia 2010-2019. La deuda externa bruta se situó en el 163,6% del PIB, 162,9% en 2024, similar al promedio 2024-2025T3 del 163,2%.

se situó en el 163,6% del PIB, 162,9% en 2024, similar al promedio 2024-2025T3 del 163,2%. La capacidad de financiación fue del 4% del PIB en 2025, frente al 4,3% de un año antes, manteniéndose en niveles históricamente elevados y muy similar al promedio 2024-2025T3 del 4,1%.

Posición de inversión internacional

En el cuarto trimestre de 2025, el saldo deudor de la posición de inversión internacional neta de España se situó en el -44,8% del PIB (-755,3 mm), en línea con los niveles recientes históricamente reducidos (-44,2% del PIB en promedio en 2024T1 a 2025T3).

Excluyendo el Banco de España , la posición de inversión internacional neta registró un saldo deudor del -36,7% del PIB, en línea con el promedio 2024-2025T3 que fue del -34%, muy por debajo de los saldos deudores alcanzados en la década prepandemia 2010-2019, aunque superior al -30,3% del PIB de 2024. La inversión de cartera aumentó su saldo deudor, hasta el -26,5% del PIB (-447 mm) en 2025 (-22,6% y -360,4 mm en 2024). La inversión directa registró un saldo de -13,6% del PIB (-228,8 mm), frente al -12,3% (-196,4 mm) del año anterior. Por otra parte, el saldo acreedor de la otra inversión, un 3,1% del PIB (52,7 mm), fue inferior al de 2024, del 4,5% del PIB (71,4 mm).

Variación de la posición de inversión internacional sin incluir Banco de España por tipo de flujo

El aumento del saldo deudor durante 2025 se debió sobre todo a los otros flujos (-174,6 mm). Este saldo se explicó casi en su totalidad por el efecto negativo de los precios (-118,8 mm) y del tipo de cambio (-56,6 mm). En sentido contrario, las transacciones registraron en 2025 un saldo positivo (38,8 mm).

Posición de inversión internacional por sector institucional

El aumento de la PII neta deudora en 2025 reflejó la evolución del saldo neto de las instituciones financieras monetarias que presentaron un saldo deudor del -1% del PIB (-16,9 mm), desde el saldo acreedor del 4,2% (66,2 mm) de 2024, y de las administraciones públicas que aumentaron su saldo deudor hasta el -43,1% del PIB (-726 mm), desde el –39,9% (-636,4 mm) de 2024. En el mismo sentido, las sociedades no financieras, que históricamente presentan un saldo deudor, registraron un saldo del -38,4% del PIB, frente al -36,1% del año anterior. El resto de sectores, que han presentado un saldo acreedor a lo largo del tiempo, han aumentado su posición neta hasta situarse en el 45,8% del PIB (41,5% el año anterior). Por último, el Banco de España contaba en el cuarto trimestre de 2025 con un saldo frente al exterior del -8,1% del PIB (-136,7 mm), frente al -10,7% del año anterior (-170,1 mm).

Deuda externa bruta

La deuda externa bruta de España se situó en el 163,6% del PIB (2.758,5 mm) en el cuarto trimestre de 2025 frente al 162,9% (2.596,5 mm) registrado en el año anterior, similar al promedio 2024-2025T3 del 163,2%.

Excluyendo el Banco de España y la deuda entre empresas con una relación de inversión directa, la deuda externa aumentó en las administraciones públicas en el cuarto trimestre de 2025, alcanzando el 47,8% del PIB (805,5 mm), frente al 44,8% (713,5 mm) del año anterior, mientras que en las instituciones financieras monetarias se elevó hasta el 44,4% (749,1 mm), superior al 42,7% (663,2 mm) de 2024. Por su parte, la deuda de los otros sectores residentes fue del 18,1% (305,5 mm) cerca del 18,6% (296,1 mm).

Capacidad de financiación acumulada de cuatro trimestres por componentes

La capacidad de financiación de 2025, medida por el saldo conjunto de las cuentas corriente y de capital, se situó en el 4% del PIB (66,6 mm), algo inferior al de 4,3% (68,7 mm) acumulado un año antes, manteniéndose en niveles históricamente elevados y muy similar al promedio 2024-2025T3 de 4,1%. La cuenta corriente se situó en el 2,9% del PIB (49,4 mm) en 2025, algo inferior al 3,2% del PIB de 2024 (50,7 mm). El saldo de turismo se redujo levemente hasta el 4,2% del PIB frente al 4,3% del año anterior, y el saldo de los servicios no turísticos se incrementó hasta el 2,6% frente al 2% de 2024. El déficit de bienes se situó en el -2,9% del PIB, desde el -2,1% de 2024.

Capacidad de financiación trimestral por componentes

En el cuarto trimestre de 2025, la capacidad de financiación fue de 17,7 mm, similar a los 17,6 mm de un año antes. El déficit de bienes aumentó hasta los -12,1 mm en el cuarto trimestre de 2025, frente al de -10,7 mm registrado en el mismo trimestre de 2024 (con unas tasas de crecimiento interanuales del 1% para las exportaciones y del 2,2% para las importaciones). El superávit de servicios se incrementó hasta los 25,4 mm (frente a 22 mm en el cuarto trimestre de 2024). Esta evolución fue consecuencia fundamentalmente de la del superávit de los servicios no turísticos, que se situó en 12,5 mm (frente a 9,3 mm, con un crecimiento interanual del 13,2% en los ingresos y del 3,3% en los pagos). El superávit turístico fue de 12,9 mm similar al de 12,8 mm del año anterior. Por su parte, la renta primaria registró un saldo de 1,8 mm (frente a 0,9 mm en el mismo trimestre de 2024), mientras que el déficit de la renta secundaria fue de -4,8 mm (frente a -3 mm de un año antes). Finalmente, la cuenta de capital aportó un superávit de 7,3 mm, inferior al de 8,5 mm de un año antes .