Las ventas de las empresas no financieras aumentaron en 2025, especialmente si se excluye la energía y refino Principales indicadores económico-financieros de las empresas en el año 2025 Central de Balances



Nota de prensa estadística

Principales resultados

Las ventas (cifra neta de negocios) de las empresas no financieras incluidas en la muestra trimestral de la Central de Balances (CBT) registraron un aumento del 3,4% en 2025, frente al descenso del 1,5% observado en el ejercicio anterior. En 2025, el resultado ordinario neto (RON ) registró un ligero descenso del 0,4%, en contraste con el incremento del 6% observado en 2024, por el impacto de las empresas de energía y refino. La rentabilidad del activo se situó en el 6,5%, frente al 7,2% de 2024, manteniendo un valor por encima del promedio histórico. Excluyendo las empresas del sector de energía y del subsector industrial de refino -ramas con comportamiento atípico y peso elevado en la muestra de Central de Balances Trimestral-, las ventas y el RON habrían mostrado un crecimiento mayor tanto en 2025 como en 2024.



Evolución de las ventas y de la actividad

La cifra neta de negocios de las empresas incluidas en la muestra aumentó un 3,4% en 2025, en contraste con el descenso del 1,5% registrado en 2024. Prácticamente todas las ramas de actividad registraron tasas positivas, salvo la industria, cuya facturación se redujo un 1% lastrada por la marcada caída del subsector del refino de petróleo, que descendió un 10,4%. Este retroceso del subsector refino estuvo asociado a la caída de la cotización del crudo y de los productos derivados del refino en 2025 frente a 2024.

En el conjunto de la muestra, si se excluyen tanto el sector energético como el subsector de refino, la cifra neta de negocios habría aumentado en 2025 un 5,2%. La tasa de crecimiento de la cifra neta de negocios en 2025, tanto para el total como excluyendo el sector de energía y subsector de refino, se situó por encima de su media histórica .

La actividad productiva de las empresas incluidas en la muestra trimestral de la CBT, medida a través del Valor Añadido Bruto (VAB), registró un avance del 1,7% en 2025, frente al 4,3 % de 2024, reflejando una desaceleración en el crecimiento. Si se excluyen los sectores con comportamiento atípico -energía y refino -cuyo peso en la muestra CBT es elevado, la ralentización sería menor: el VAB habría aumentado un 4,8 % en 2025 frente al 6,9% observado en 2024. El análisis de la referencia reponderada del VAB, mantiene valores similares a los de la muestra original, situándose en el crecimiento en el 4,4%, una vez corregido el sesgo derivado del elevado peso de los sectores citados.

En relación con el promedio histórico de la serie de la Central de Balances -tanto para el total de la muestra como para la muestra excluyendo los sectores atípicos de energía y refino-, el dato de 2025 se sitúa por encima del promedio.

Resultados ordinarios

El Resultado Ordinario Neto (RON) disminuyó un 0,4% en 2025, frente al crecimiento del 6% registrado en 2024. Ambas tasas se ven afectadas, nuevamente, por la evolución de los sectores de energía y, especialmente de refino de petróleo que tienen un peso significativo en la muestra CBT . Excluyendo estos sectores, el agregado pasa a crecer al 2,7% en 2025, lo que supone una notable desaceleración respecto a 2024 (15,9%).

Asimismo, la comparación de la tasa de variación del RON en 2025 con su promedio histórico muestra que el valor más reciente se sitúa por encima de dicho promedio únicamente cuando se considera la muestra que excluye los sectores de refino y energía.

Rentabilidad del activo

La ratio de rentabilidad del activo (R.1) se situó en el 6,5% en 2025, frente al 7,2% registrado en 2024. El descenso se observó en todos los sectores, salvo en Comercio y hostelería, cuya rentabilidad aumentó desde el 11,9% en 2024 hasta el 14,8% en 2025.

En el sector de energía, la ratio descendió del 10,7% al 9,3%. Por su parte, la industria registró una rentabilidad del 5,7% en 2025, frente al 7,5% de 2024, debido nuevamente al retroceso del subsector de refino, cuya rentabilidad pasó del 7,5% en 2024 al 3,3% en 2025.

El sector de Información y comunicaciones también mostró un ligero retroceso, del 14,3% en 2024 al 14,2% en 2025. Por último, el sector de Resto de actividades presentó igualmente una trayectoria descendente, desde el 5,3% en 2024 hasta el 4,6% en 2025.

Se presenta asimismo la evolución histórica de la ratio de rentabilidad del activo y la comparación de la ratio registrado en 2025 en cada sector respecto con su promedio histórico del periodo 2007-2024 (excluyendo los años atípicos asociados a la COVID-19). En este último gráfico se observa que el total de la muestra se sitúa en torno a su promedio histórico y que el sector de energía y el del Comercio y hostelería se sitúan por encima de sus respectivos promedios históricos. En el caso de Información y Comunicación mantiene un crecimiento a doble dígito, moderándose respecto al promedio histórico.

Distribución de los resultados entre empresas

Los resultados agregados por su propia naturaleza no informan de la dispersión en el comportamiento de las empresas, lo que hace conveniente complementar el análisis con una visión de la distribución de resultados entre aquellas que mejor y peor evolucionan. En este contexto, en el cuarto trimestre de 2025 predomina un balance globalmente favorable en la muestra CBT: la mayoría de las empresas registra aumentos en la cifra neta de negocios (65,3%) y en el resultado ordinario neto (55,3%). En cambio, la rentabilidad ordinaria del activo presenta un reparto más equilibrado, con porcentajes similares de empresas que mejoran (48,3%) y que empeoran (51,2%).