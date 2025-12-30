La capacidad de financiación de la economía española se situó en octubre de 2025 en el 4,2% del PIB Avance mensual de la Balanza de Pagos. Datos acumulados de 12 meses Balanza de pagos, PII, Deuda externa



Nota de prensa estadística

Principales resultados de la balanza de pagos

El superávit de la cuenta corriente se situó en el 3,1% del PIB, por debajo del 3,3% de octubre de 2024.

El saldo de turismo se mantuvo en el 4,3% del PIB, igual que un año antes, frente a la caída de los bienes y servicios no turísticos.

La cuenta financiera , excluyendo el Banco de España, mostró un saldo de 2,2% del PIB, frente al 7,6% del año anterior.

Capacidad de financiación acumulada

La capacidad de financiación hasta octubre de 2025 se situó en el 4,2% del PIB (69,5 miles de millones de euros, mm), frente al 4,5% de un año antes, más de 1 punto porcentual superior a la media del período precovid 2014-2019, manteniéndose en niveles históricamente elevados. El superávit de la balanza por cuenta corriente fue del 3,1% del PIB (51 mm), inferior al de octubre de 2024 (3,3% del PIB). El saldo de la cuenta de capital alcanzó el 1,1% del PIB (18,5 mm).

Cuenta corriente acumulada por componentes

El saldo de bienes y servicios no turísticos acumulado hasta octubre de 2025 fue inferior al de un año antes (-0,5% del PIB, frente al 0,1% del mismo mes de 2024). El superávit del turismo se situó en el 4,3% del PIB, repitiendo el 4,3% de octubre de 2024 (70,5 mm y 67,6 mm, respectivamente), mientras que el déficit de las rentas se redujo hasta el -0,7% (frente al -1% hasta el mismo mes de 2024). Los ingresos de turismo alcanzaron el 6,3% del PIB (104,5 mm), frente al 6,2% del PIB (97,1 mm) de un año antes.

Cuenta financiera sin Banco de España acumulada por categoría funcional

El acumulado de doce meses de la cuenta financiera, excluyendo el Banco de España, fue del 2,2% del PIB (36,1 mm) hasta octubre de 2025, frente al 7,6% (120,6 mm) del año anterior. Esta disminución del saldo se debió a la variación del saldo de la otra inversión, que pasó del 7,7% (121,9 mm) de octubre de 2024 al -0,7% (-12,3 mm), mientras que el de la inversión de cartera aumentó desde el -1,9% del PIB (-29,4 mm) en octubre de 2024 hasta el 1,8% del PIB (29,4 mm) en octubre de 2025. La inversión directa se situó en el 1,1% del PIB (18,7 mm), frente al 1,7% del periodo anterior (26,1 mm).

Cuenta financiera acumulada por sector institucional

Todos los sectores, a excepción de las administraciones públicas, contribuyeron al signo positivo de la cuenta financiera. Los otros sectores residentes y el Banco de España registraron un saldo mayor que el del año anterior, del 6% del PIB (100,1 mm) y del 1,7% del PIB (28,4 mm), respectivamente. El saldo de otras instituciones financieras monetarias se situó en el 1,8% del PIB (29,6 mm), por debajo del registrado hasta octubre de 2024. Por último, las administraciones públicas registraron un saldo más negativo del -5,6% del PIB (-93,5 mm), frente al -4,8% del año anterior (-75,7 mm).

Capacidad de financiación mensual. Principales componentes

La capacidad de financiación de octubre de 2025 fue de 9,1 mm, frente a los 6,7 mm del mismo mes de 2024. El superávit de turismo fue de 6,7 mm, frente al de 6,4 mm registrado el año anterior, con aumentos tanto en los ingresos como en los pagos. Los bienes y servicios no turísticos mostraron un superávit del 0,8 mm (0,5 mm en octubre de 2024) y tanto las exportaciones como las importaciones aumentaron respecto a los niveles del año anterior.