La capacidad de financiación de la economía española se situó en mayo de 2026 en el 3,5% del PIB
Avance mensual de la balanza de pagos. Datos acumulados de 12 meses
Nota de prensa
Principales resultados de la balanza de pagos
- El superávit de la cuenta corriente se situó en el 2,5% del PIB en mayo de 2026, cerca del promedio del período prepandemia 2014 a 2019 (2,3%).
- El saldo de turismo fue del 4,2% del PIB, cercano al promedio de los máximos históricos recientes.
- El saldo de la cuenta de capital se mantuvo en niveles históricamente elevados, un 1% del PIB, más del doble del nivel promedio del período 2014-2019.
Capacidad de financiación acumulada
La capacidad de financiación acumulada de 12 meses hasta mayo de 2026 se situó en el 3,5% del PIB1 (60,6 miles de millones de euros, mm). Este saldo fue superior en 0,8 puntos porcentuales a la media del periodo prepandemia 2014-2019, aunque algo inferior al 4,1% de la media del período de máximos reciente, de enero 2024 a abril 2026 (4,2% en mayo de 2025). El superávit de la balanza por cuenta corriente fue del 2,5% del PIB (43,5 mm), inferior al de mayo de 2025 (3% del PIB), y al 2,9% del promedio del periodo desde enero 2024 a abril 2026, y cerca del promedio del período prepandemia 2014 a 2019 (2,3%). El saldo de la cuenta de capital se mantuvo en niveles históricamente elevados, un 1% del PIB (17,2 mm), próximo al 1,1% del mismo mes de 2025 y más del doble del nivel promedio del período 2014-2019, debido, principalmente, al impacto de las transferencias vinculadas al programa Next Generation EU2.
Cuenta corriente acumulada por componentes
El superávit del turismo se situó en el 4,2% del PIB, frente al 4,3% de mayo de 2025 (71,9 mm y 69,5 mm, respectivamente), en línea con el promedio de los máximos históricos recientes. Los ingresos por turismo alcanzaron el 6,2% del PIB (107,9 mm), igual al 6,2% de un año antes (101,2 mm). Por su parte, el saldo de bienes y servicios no turísticos acumulado hasta mayo de 2026 alcanzó el -0,4% del PIB, cerca del -0,3% acumulado hasta mayo del año anterior. Finalmente, el déficit de las rentas acumulado fue del -1,3% del PIB (-1% de mayo de 2025).
Cuenta financiera sin Banco de España acumulada por categoría funcional
El saldo acumulado de doce meses de la cuenta financiera, excluyendo el Banco de España, se situó en el 4,8% del PIB (82,4 mm) hasta mayo de 2026 superior al 4,1% (66,5 mm) del año anterior. Todos los componentes registraron saldos positivos, destacando el aumento del de la inversión de cartera, hasta el 1,6% del PIB (27,8 mm), desde el 0,1% (1,1 mm) registrado en mayo de 2025. La otra inversión redujo su saldo, hasta situarse en el 1,9% del PIB (33,7 mm), frente al 2,7% (43,8 mm) de mayo de 2025, mientras que el de la inversión directa fue del 1,2% del PIB (20,2 mm), muy cerca del año anterior.
Cuenta financiera acumulada por sector institucional
Tanto las otras instituciones financieras monetarias como los otros sectores residentes contribuyeron al signo positivo de la cuenta financiera, mientras que las administraciones públicas y el Banco de España mostraron un saldo negativo. El saldo positivo de las otras instituciones financieras monetarias disminuyó hasta el 3,9% del PIB (67,9 mm), frente al 5,5% (89,2 mm) registrado en mayo de 2025, mientras que el de los otros sectores residentes aumentó hasta el 5,7% del PIB (98,4 mm) frente al 4,9% (79,9 mm) de un año antes. Las administraciones públicas registraron un saldo menos negativo que el año anterior, del -4,9% del PIB (-83,9 mm), frente al -6,3% (-102,6 mm), mientras que el Banco de España registró un saldo del -1,3 % del PIB (-21,9 mm), frente al del 0,8% (13,4 mm) de mayo de 2025.
Capacidad de financiación mensual. Principales componentes
La capacidad de financiación de mayo de 2026 fue de 2,9 mm, inferior a los 7,5 mm del mismo mes de 2025. El superávit de turismo fue de 7,6 mm, frente al de 6,9 mm registrado el año anterior, con mayores ingresos y pagos respecto a mayo de 2025. Los bienes y servicios no turísticos mostraron un saldo de -1,9 mm (1,5 mm en mayo de 2025), con menores ingresos y mayores pagos respecto a mayo de 2025.
Información adicional
Para más información sobre el marco conceptual, fuentes de información y metodología de la balanza de pagos y la posición de inversión internacional, puede consultarse la página web de estadísticas del sector exterior del Banco de España.
En la misma página web puede encontrarse información estadística más detallada, y con series temporales completas, de la balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa, que la ofrecida en esta nota de prensa. También se puede acceder a la herramienta interactiva BExplora, que permite la elaboración de gráficos y el acceso flexible a esta información.
Próxima publicación de datos mensuales
El avance de la balanza de pagos del mes de junio de 2026 se publicará el 31 de agosto de 2026.
Próxima publicación de datos trimestrales
La balanza de pagos y la posición de inversión internacional del segundo trimestre de 2026 se publicarán el 23 de septiembre de 2026. En dicha publicación se revisará la balanza de pagos y posición de inversión internacional desde el primer trimestre de 2023, así como la posición de inversión internacional del cuarto trimestre de 2022.
Próxima publicación de detalles anuales adicionales
Los detalles anuales adicionales de balanza de pagos y posición de inversión internacional se actualizarán el 14 de octubre de 2026.
BELab Banco de España
Los Microdatos de la Inversión de Cartera e Inversión Directa exterior y los datos de operaciones de pago se ponen a disposición de los investigadores a través del laboratorio de datos del Banco de España (BELab). Este recurso está dirigido a aquellos interesados en desarrollar proyectos de investigación con fines científicos. Para más información sobre cómo solicitar acceso a estos datos, puede consultarse el siguiente enlace.
- 1 Para el cálculo de la ratio en % del PIB para los meses que no completan un trimestre, se utiliza el último dato trimestral del PIB publicado por el INE ponderado por el número de días de cada mes y acumulado de 12 meses. En caso de no disponer de esta información para el mes de referencia, se utiliza el dato de las proyecciones macroeconómicas de la economía española elaborado por el Banco de España.
- 2 Para una explicación de cómo se contabilizan estos fondos en la Balanza de Pagos y la Posición de Inversión Internacional puede consultarse la nota publicada en la página de estadísticas exteriores