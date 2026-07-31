La capacidad de financiación de la economía española se situó en mayo de 2026 en el 3,5% del PIB Avance mensual de la balanza de pagos. Datos acumulados de 12 meses Balanza de pagos, PII, Deuda externa



Nota de prensa

Principales resultados de la balanza de pagos

El superávit de la cuenta corriente se situó en el 2,5% del PIB en mayo de 2026, cerca del promedio del período prepandemia 2014 a 2019 (2,3%).

se situó en el 2,5% del PIB en mayo de 2026, cerca del promedio del período prepandemia 2014 a 2019 (2,3%). El saldo de turismo fue del 4,2% del PIB, cercano al promedio de los máximos históricos recientes.

fue del 4,2% del PIB, cercano al promedio de los máximos históricos recientes. El saldo de la cuenta de capital se mantuvo en niveles históricamente elevados, un 1% del PIB, más del doble del nivel promedio del período 2014-2019.

Capacidad de financiación acumulada

La capacidad de financiación acumulada de 12 meses hasta mayo de 2026 se situó en el 3,5% del PIB (60,6 miles de millones de euros, mm). Este saldo fue superior en 0,8 puntos porcentuales a la media del periodo prepandemia 2014-2019, aunque algo inferior al 4,1% de la media del período de máximos reciente, de enero 2024 a abril 2026 (4,2% en mayo de 2025). El superávit de la balanza por cuenta corriente fue del 2,5% del PIB (43,5 mm), inferior al de mayo de 2025 (3% del PIB), y al 2,9% del promedio del periodo desde enero 2024 a abril 2026, y cerca del promedio del período prepandemia 2014 a 2019 (2,3%). El saldo de la cuenta de capital se mantuvo en niveles históricamente elevados, un 1% del PIB (17,2 mm), próximo al 1,1% del mismo mes de 2025 y más del doble del nivel promedio del período 2014-2019, debido, principalmente, al impacto de las transferencias vinculadas al programa Next Generation EU .

Cuenta corriente acumulada por componentes

El superávit del turismo se situó en el 4,2% del PIB, frente al 4,3% de mayo de 2025 (71,9 mm y 69,5 mm, respectivamente), en línea con el promedio de los máximos históricos recientes. Los ingresos por turismo alcanzaron el 6,2% del PIB (107,9 mm), igual al 6,2% de un año antes (101,2 mm). Por su parte, el saldo de bienes y servicios no turísticos acumulado hasta mayo de 2026 alcanzó el -0,4% del PIB, cerca del -0,3% acumulado hasta mayo del año anterior. Finalmente, el déficit de las rentas acumulado fue del -1,3% del PIB (-1% de mayo de 2025).

Cuenta financiera sin Banco de España acumulada por categoría funcional

El saldo acumulado de doce meses de la cuenta financiera, excluyendo el Banco de España, se situó en el 4,8% del PIB (82,4 mm) hasta mayo de 2026 superior al 4,1% (66,5 mm) del año anterior. Todos los componentes registraron saldos positivos, destacando el aumento del de la inversión de cartera, hasta el 1,6% del PIB (27,8 mm), desde el 0,1% (1,1 mm) registrado en mayo de 2025. La otra inversión redujo su saldo, hasta situarse en el 1,9% del PIB (33,7 mm), frente al 2,7% (43,8 mm) de mayo de 2025, mientras que el de la inversión directa fue del 1,2% del PIB (20,2 mm), muy cerca del año anterior.

Cuenta financiera acumulada por sector institucional

Tanto las otras instituciones financieras monetarias como los otros sectores residentes contribuyeron al signo positivo de la cuenta financiera, mientras que las administraciones públicas y el Banco de España mostraron un saldo negativo. El saldo positivo de las otras instituciones financieras monetarias disminuyó hasta el 3,9% del PIB (67,9 mm), frente al 5,5% (89,2 mm) registrado en mayo de 2025, mientras que el de los otros sectores residentes aumentó hasta el 5,7% del PIB (98,4 mm) frente al 4,9% (79,9 mm) de un año antes. Las administraciones públicas registraron un saldo menos negativo que el año anterior, del -4,9% del PIB (-83,9 mm), frente al -6,3% (-102,6 mm), mientras que el Banco de España registró un saldo del -1,3 % del PIB (-21,9 mm), frente al del 0,8% (13,4 mm) de mayo de 2025.

Capacidad de financiación mensual. Principales componentes

La capacidad de financiación de mayo de 2026 fue de 2,9 mm, inferior a los 7,5 mm del mismo mes de 2025. El superávit de turismo fue de 7,6 mm, frente al de 6,9 mm registrado el año anterior, con mayores ingresos y pagos respecto a mayo de 2025. Los bienes y servicios no turísticos mostraron un saldo de -1,9 mm (1,5 mm en mayo de 2025), con menores ingresos y mayores pagos respecto a mayo de 2025.