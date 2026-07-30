Volver

El Banco de España actualiza la lista de Otras Entidades de Importancia Sistémica y establece sus colchones de capital macroprudenciales para 2027

30/07/2026

Política macroprudencial

PDF
El Banco de España actualiza la lista de Otras Entidades de Importancia Sistémica y establece sus colchones de capital macroprudenciales para 2027 (148 KB)
Siguiente El Banco de España mostrará...