La capacidad de financiación de la economía española se situó en agosto de 2025 en el 4,1% del PIB, frente al 4,4% del año anterior Avance mensual de la Balanza de Pagos. Datos acumulados de 12 meses Balanza de pagos, PII, Deuda externa



Nota de prensa estadística

Principales resultados de la balanza de pagos

El superávit de la cuenta corriente se situó en el 2,9% del PIB, por debajo del 3,2% de agosto de 2024.

El saldo de turismo aumentó hasta el 4,3% del PIB desde el 4,2% de un año antes, frente a la caída del de los bienes y servicios no turísticos.

La cuenta financiera , excluyendo el Banco de España, mostró un saldo de 2,4% del PIB, frente al 5,4% del año anterior.

Capacidad de financiación acumulada

La capacidad de financiación hasta agosto de 2025 se situó en el 4,1% del PIB (67,6 miles de millones de euros, mm), frente al 4,4% de un año antes, más de 1 punto porcentual superior a la media del período precovid 2014-2019. El superávit de la balanza por cuenta corriente fue del 2,9% del PIB (48,6 mm), inferior al de 2024 (3,2% del PIB). El saldo de la cuenta de capital alcanzó el 1,2% del PIB (19 mm), un 0,8% por encima de la media del período precovid mencionado .

Cuenta corriente acumulada por componentes

El saldo de bienes y servicios no turísticos acumulado hasta agosto de 2025 fue inferior al de un año antes (-0,4% del PIB, frente al saldo prácticamente nulo hasta el mismo mes de 2024). Esta evolución se compensó parcialmente con la ligera mejora del superávit de turismo, que se situó en el 4,3% del PIB, frente al 4,2% de agosto de 2024 (70,3 mm y 66,1 mm, respectivamente) y con la leve reducción del déficit de las rentas que se situaron en -0,9% (frente al -1% hasta el mismo mes de 2024). Los ingresos de turismo alcanzaron el 6,3% del PIB (103,3 mm), frente al 6,1% del PIB (94,9 mm) de un año antes.

Cuenta financiera sin Banco de España acumulada por categoría funcional

El acumulado de doce meses de la cuenta financiera, excluyendo el Banco de España, fue del 2,4% del PIB (39,5 mm) hasta agosto de 2025, frente al 5,4% (84 mm) del año anterior. Esta disminución del saldo se debió a la variación de la otra inversión, que pasó del 6,3% (97,8 mm) de agosto de 2024 al 0,6% (10,5 mm), mientras que el de la inversión de cartera aumentó desde el -2,2% del PIB (-34,1 mm) en agosto de 2024 hasta el -0,1% del PIB (-1 mm) en agosto de 2025. En agosto de 2025, la inversión directa se situó en el 1,8% del PIB (29,1 mm), frente al 1,2% del periodo anterior (19,2 mm).

Cuenta financiera acumulada por sector institucional

Todos los sectores, a excepción de las administraciones públicas, contribuyeron al signo positivo de la cuenta financiera. Los otros sectores residentes y el Banco de España registraron un saldo mayor que el del año anterior, del 6,2 % del PIB (102,7 mm) y del 2,1% del PIB (34 mm), respectivamente. El saldo de otras instituciones financieras monetarias se situó en el 2,2% del PIB (36,8 mm), por debajo del registrado hasta agosto de 2024. Por último, las administraciones públicas registraron un saldo negativo del -6,1% del PIB (-100 mm), superior al -4,3% del año anterior (-67,9 mm).

Capacidad de financiación mensual. Principales componentes

La capacidad de financiación de agosto de 2025 fue de 6,4 mm, frente a los 6,7 mm del mismo mes de 2024. El superávit de turismo fue de 9,1 mm, frente al de 8,8 mm registrado el año anterior, con aumentos tanto en los ingresos como en los pagos. Los bienes y servicios no turísticos mostraron un déficit de -2,4 mm (-1,7 mm en agosto de 2024) y tanto las exportaciones como las importaciones se mantuvieron en cifras elevadas (aunque a niveles inferiores a los del año anterior).