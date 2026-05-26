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Informe de Inclusión Financiera 2025

Informe/Presentación/Nota de prensa/Blog

26/05/2026

inclusion-financiera

La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, ha presentado hoy en Valladolid el Informe de Inclusión Financiera 2025, que analiza la evolución de la accesibilidad presencial a los servicios bancarios y al efectivo e incorpora, por primera vez, un estudio específico sobre la inclusión financiera de la población inmigrante.

 

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Soledad Núñez, subgobernadora

Principales conclusiones

 A cierre de 2024, 2.638 municipios, el 32,4% del total, carecían de acceso presencial a los servicios bancarios, lo que supone una reducción del 18,7% respecto a 2021. El 96% de ellos son localidades de menos de 500 habitantes. Solo el 0,9% de la población total no tiene acceso a un punto presencial en su localidad.

 

El número de puntos de acceso presencial a los servicios bancarios ha disminuido ligeramente (-2,5% hasta los 67.166), debido principalmente al cierre de oficinas y cajeros, que ha sido parcialmente compensado por el crecimiento de las oficinas móviles. Sin embargo, su uso sigue siendo limitado.

No hay diferencias significativas entre la población inmigrante y la nativa en términos de inclusión financiera, sobre todo si se comparan grupos de edad y renta similar. No obstante, la población inmigrante en situación irregular encuentra más dificultades para abrir una cuenta bancaria básica, lo que incrementa el riesgo de exclusión financiera.

 

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