La subgobernadora del Banco de España, Soledad Núñez, ha presentado hoy en Valladolid el Informe de Inclusión Financiera 2025, que analiza la evolución de la accesibilidad presencial a los servicios bancarios y al efectivo e incorpora, por primera vez, un estudio específico sobre la inclusión financiera de la población inmigrante.
Soledad Núñez, subgobernadora
El Banco de España constata una mejora del acceso presencial a servicios bancarios pese al cierre de oficinas (287 KB)
Nota de prensa
La inclusión financiera de los inmigrantes. La barrera de la bancarización para los irregulares
Blog del Banco de España
Principales conclusiones
A cierre de 2024, 2.638 municipios, el 32,4% del total, carecían de acceso presencial a los servicios bancarios, lo que supone una reducción del 18,7% respecto a 2021. El 96% de ellos son localidades de menos de 500 habitantes. Solo el 0,9% de la población total no tiene acceso a un punto presencial en su localidad.
El número de puntos de acceso presencial a los servicios bancarios ha disminuido ligeramente (-2,5% hasta los 67.166), debido principalmente al cierre de oficinas y cajeros, que ha sido parcialmente compensado por el crecimiento de las oficinas móviles. Sin embargo, su uso sigue siendo limitado.
No hay diferencias significativas entre la población inmigrante y la nativa en términos de inclusión financiera, sobre todo si se comparan grupos de edad y renta similar. No obstante, la población inmigrante en situación irregular encuentra más dificultades para abrir una cuenta bancaria básica, lo que incrementa el riesgo de exclusión financiera.