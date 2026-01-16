Firma del convenio de colaboración entre el Mº de Educación, Formación Profesional y Deportes y el Plan de Educación Financiera Educación Financiera



El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, promotores del Plan de Educación Financiera (PEF), han firmado hoy junto al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la renovación del convenio de colaboración de este último, con lo que refuerzan el compromiso institucional con la mejora de las competencias financieras de la ciudadanía desde las etapas educativas más tempranas.

Vídeo del acto de firma del convenio: