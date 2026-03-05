Volver

Banco de España. Presentación del Departamento de Experimentación y Laboratorio de Tecnologías Aplicadas

11:00
Evento mixto (presencial con retransimisión en directo)
Banco de España
Plaza de Cataluña, 17
Barcelona



Presentación del Departamento de Experimentación y Laboratorio de Tecnologías Aplicadas (DELTA) del Banco de España.

El evento contará con intervenciones del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; del presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; y del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

 

