Banco de España. Presentación del Departamento de Experimentación y Laboratorio de Tecnologías Aplicadas



11:00

Evento mixto (presencial con retransimisión en directo)

Banco de España

Plaza de Cataluña, 17

Barcelona







Presentación del Departamento de Experimentación y Laboratorio de Tecnologías Aplicadas (DELTA) del Banco de España.

El evento contará con intervenciones del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; del presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; y del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Retransmisión en directo



