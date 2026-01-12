José Luis Escrivá. Firma del convenio de adhesión del Mº de Educación, Formación Profesional y Deportes al Plan de Educación Financiera



9:00 a.m.

Evento presencial

Banco de España

Calle de los Madrazo, 29

Madrid

El gobernador, José Luis Escrivá, intervendrá en la firma del convenio de adhesión del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes al Plan de Educación Financiera, promovido por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. En el acto intervendrán también Milagros Tolón, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa y Carlos San Basilio, presidente de la CNMV.