Informe Anual



Publicación del Informe Anual correspondiente al año 2025.

El Informe Anual del Banco de España contiene una revisión de la evolución económica y financiera de la economía española y los principales riesgos y vulnerabilidades a los que se enfrenta en el corto y largo plazo. Se presta especial atención al entorno internacional, a la zona euro y a las políticas económicas.

El informe anual deber ser aprobado por el Consejo de Gobierno del Banco de España y viene acompañado de la presentación del Gobernador.

Informe Anual

*Fecha de publicación contemplada salvo imprevistos.



