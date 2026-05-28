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Informe trimestral de la economía española y Proyecciones macroeconómicas (segundo trimestre de 2026)

El Informe trimestral de la economía española analiza la evolución reciente de la economía, dentro del contexto internacional y del área del euro, así como algunos temas económicos considerados relevantes. Incorpora una actualización de las Proyecciones macroeconómicas de la economía española.

Proyecciones macroeconómicas e Informe Trimestral de la economía españolaAbre en nueva ventana

 

* Fecha de publicación contemplada salvo imprevistos.

 

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