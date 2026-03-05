Actividades en sucursales del 1 al 31 de marzo



Esta información se actualiza cada viernes

Todas las sucursales



Abierto el plazo de solicitud de los talleres educativos para el curso 2025-2026:

hazQTRente, para fomentar hábitos financieros saludables

Conoce el Banco de España, para conocer las funciones del Banco de España y cómo nuestro trabajo afecta a la vida cotidiana



Información y reservas

Sucursal de Barcelona





Viernes 6 de marzo, 11:00

Presentación del Departamento de Experimentación y Laboratorio de Tecnologías Aplicadas (DELTA)

Banco de España

Plaza de Cataluña, 17

Barcelona



El evento contará con intervenciones del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; del presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; y del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.







Lunes 16 a viernes 20 de marzo

Sesiones formativas Global Money Week 2026: “Habla de dinero. Es de buena educación”

Banco de España

Plaza de Cataluña, 17

Barcelona

Sucursal de Valladolid





Lunes 16 de marzo, 12:00

Taller de Billetes y Monedas

Espacio Innoveas. Cruz Roja Española

Pza/Tenerías, 12

Valladolid





Lunes 16 a viernes 20 de marzo

Sesiones formativas Global Money Week 2026: “Habla de dinero. Es de buena educación”

Banco de España

Pza/España, 15

Valladolid

Sucursal de Zaragoza

Lunes 9 de marzo, 13:00

Acto de celebración del Día Internacional de la Mujer: "Mujeres de Aragón: ayer, hoy y mañana"

Banco de España

Plaza de España, 8

Zaragoza

Martes 10 de marzo, 12:00

Formación sobre billetes y monedas

Club Senior de la Universidad de San Jorge

Pza. Santa Cruz

Zaragoza





Martes 10 de marzo, 16:00

Formación sobre reclamaciones y CIRBE

ESIC Zaragoza

Vía Ibérica, 28

Casablanca

Zaragoza





Martes 10 de marzo, 18:00

Wo-Men talks con Julio Gil, director de la sucursal del Banco de España en Zaragoza

Edificio Caja Rural de Aragón

Coso, 29

Zaragoza

Información e inscripción



Martes 17 de marzo, 12:00

Formación sobre fraude por Internet

Club Senior de la Universidad de San Jorge

Pza. Santa Cruz

Zaragoza





Miércoles 18 a viernes 21 de marzo

Sesiones formativas Global Money Week 2026:



Miércoles 18, 12:00

Debate sobre el Euro digital con alumnos de la universidad de Zaragoza

Banco de España

Plaza de España, 8

Zaragoza



Jueves 19, 10:30

Campus de Huesca

Universidad de Zaragoza

Jueves 19, 12:45

Fundación Princesa Girona, Salesianos

Fundación Caja Rural de Aragón

Huesca

Viernes 20, 16:00

ACMUNDI - GMW

Banco de España

Plaza de España, 8

Zaragoza

Sábado 21, 9:00

ACMUNDI - GMW

Banco de España

Plaza de España, 8

Zaragoza





Viernes 20 de marzo, 12:00

VIII Ciclo de salidas profesionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza

Fundación Princesa Girona, Salesianos

Fundación Caja Rural de Aragón

Huesca