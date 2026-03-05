Volver

Actividades en sucursales del 1 al 31 de marzo

Todas las sucursales


Abierto el plazo de solicitud de los talleres educativos para el curso 2025-2026: 
hazQTRente, para fomentar hábitos financieros saludables
Conoce el Banco de España, para conocer las funciones del Banco de España y cómo nuestro trabajo afecta a la vida cotidiana

Sucursal de Barcelona

Viernes 6 de marzo, 11:00

Presentación del Departamento de Experimentación y Laboratorio de Tecnologías Aplicadas (DELTA)
Banco de España
Plaza de Cataluña, 17
Barcelona

El evento contará con intervenciones del gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; del presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa; y del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.


Lunes 16 a viernes 20 de marzo

Sesiones formativas Global Money Week 2026: “Habla de dinero. Es de buena educación”
Banco de España
Plaza de Cataluña, 17
Barcelona

 

Sucursal de Valladolid

Lunes 16 de marzo, 12:00

Taller de Billetes y Monedas
Espacio Innoveas. Cruz Roja Española
Pza/Tenerías, 12
Valladolid

Lunes 16 a viernes 20 de marzo

Sesiones formativas Global Money Week 2026: “Habla de dinero. Es de buena educación”
Banco de España
Pza/España, 15
Valladolid

 

Sucursal de Zaragoza

 

Lunes 9 de marzo, 13:00

Acto de celebración del Día Internacional de la Mujer: "Mujeres de Aragón: ayer, hoy y mañana"
Banco de España
Plaza de España, 8
Zaragoza

 

Martes 10 de marzo, 12:00

Formación sobre billetes y monedas
Club Senior de la Universidad de San Jorge
Pza. Santa Cruz
Zaragoza

Martes 10 de marzo, 16:00

Formación sobre reclamaciones y CIRBE
ESIC Zaragoza
Vía Ibérica, 28
Casablanca
Zaragoza

Martes 10 de marzo, 18:00

Wo-Men talks con Julio Gil, director de la sucursal del Banco de España en Zaragoza
Edificio Caja Rural de Aragón
Coso, 29
Zaragoza

Información e inscripciónAbre en nueva ventana


Martes 17 de marzo, 12:00

Formación sobre fraude por Internet
Club Senior de la Universidad de San Jorge
Pza. Santa Cruz
Zaragoza

Miércoles 18 a viernes 21 de marzo

Sesiones formativas Global Money Week 2026:

Miércoles 18, 12:00
Debate sobre el Euro digital con alumnos de la universidad de Zaragoza
Banco de España
Plaza de España, 8
Zaragoza

Jueves 19, 10:30
Campus de Huesca
Universidad de Zaragoza

Jueves 19, 12:45
Fundación Princesa Girona, Salesianos
Fundación Caja Rural de Aragón
Huesca

Viernes 20, 16:00
ACMUNDI - GMW
Banco de España
Plaza de España, 8
Zaragoza

Sábado 21, 9:00
ACMUNDI - GMW
Banco de España
Plaza de España, 8
Zaragoza

Viernes 20 de marzo,  12:00

VIII Ciclo de salidas profesionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza
Fundación Princesa Girona, Salesianos
Fundación Caja Rural de Aragón
Huesca

 

 

