Actividades en sucursales del 1 al 31 de enero

Abierto el plazo de solicitud de los talleres educativos para el curso 2025-2026:
hazQTRente, para fomentar hábitos financieros saludables
Conoce el Banco de España, para conocer las funciones del Banco de España y cómo nuestro trabajo afecta a la vida cotidiana
Sucursal de A Coruña
Jueves 8 de enero, 9:10 - 14:10
Billetes y monedas, fraude y finanzas personales
IES Antón Losada Diéguez
(A Estrada – Pontevedra)
Sucursal de Badajoz
31 de octubre a 7 de enero de 2026, días laborables de 8:30-14:00
Exposición “El Banco de España en Extremadura”
Banco de España
Avda. Antonio Masa Campos, 22
Acceso libre