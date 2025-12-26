Actividades en sucursales del 1 al 31 de enero



Esta información se actualiza cada viernes

Abierto el plazo de solicitud de los talleres educativos para el curso 2025-2026:

hazQTRente, para fomentar hábitos financieros saludables

Conoce el Banco de España, para conocer las funciones del Banco de España y cómo nuestro trabajo afecta a la vida cotidiana



Sucursal de A Coruña





Jueves 8 de enero, 9:10 - 14:10

Billetes y monedas, fraude y finanzas personales

IES Antón Losada Diéguez

(A Estrada – Pontevedra)

Sucursal de Badajoz



31 de octubre a 7 de enero de 2026, días laborables de 8:30-14:00

Exposición “El Banco de España en Extremadura”

Banco de España

Avda. Antonio Masa Campos, 22

Acceso libre