La oferta de crédito se endureció en el primer trimestre de 2026 y la demanda se redujo de forma generalizada
Encuesta de Préstamos Bancarios
28/04/2026
Sociedades no financieras, empresas
Hogares e individuos
Según la Encuesta de Préstamos Bancarios (EPB), en el primer trimestre de 2026 los criterios de concesión de préstamos se endurecieron en los tres segmentos, especialmente en el de financiación a empresas.
Las condiciones generales aplicadas a los nuevos créditos se habrían mantenido estables en casi todos los casos.
La demanda de préstamos se redujo de forma generalizada, aunque más intensamente en el segmento de préstamos a sociedades no financieras.
Para el segundo trimestre de 2026, los bancos prevén una intensificación tanto del endurecimiento de la oferta como de la reducción de la demanda, en un contexto de elevada incertidumbre.