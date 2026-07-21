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El servicio de reclamaciones del Banco de España propició que los clientes bancarios recuperaran un récord de 6,8 millones de euros en 2025

21/07/2026

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