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El número de operaciones de pago con instrumentos distintos del efectivo aumentó un 10,8% en el segundo semestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024

Estadísticas sobre pagos en España

23/07/2026

Sistemas de pago

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    • En términos de importes el aumento fue de un 1,9%, con un importe total de 6,5 billones de euros.
    • Por volumen, los pagos con tarjeta representaron el 65,9% de los efectuados con instrumentos distintos al efectivo; las transferencias el 15,8%; los adeudos directos el 11,2% y las operaciones con dinero electrónico el 1,7%.
    • El número de tarjetas de pago creció un 10,2%, hasta 126 millones, lo que corresponde a una media de 2,5 tarjetas por habitante. El importe medio por operación fue de 32,1 euros.

         

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