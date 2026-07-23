El número de operaciones de pago con instrumentos distintos del efectivo aumentó un 10,8% en el segundo semestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024
Estadísticas sobre pagos en España
23/07/2026
Sistemas de pago
En términos de importes el aumento fue de un 1,9%, con un importe total de 6,5 billones de euros.
Por volumen, los pagos con tarjeta representaron el 65,9% de los efectuados con instrumentos distintos al efectivo; las transferencias el 15,8%; los adeudos directos el 11,2% y las operaciones con dinero electrónico el 1,7%.
El número de tarjetas de pago creció un 10,2%, hasta 126 millones, lo que corresponde a una media de 2,5 tarjetas por habitante. El importe medio por operación fue de 32,1 euros.