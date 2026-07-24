El acceso a la financiación bancaria siguió mejorando en el segundo trimestre de 2026, a un ritmo superior al del trimestre previo Encuesta SAFE Crédito Finanzas empresariales



El Banco Central Europeo (BCE) hizo públicos el pasado 20 de julio los resultados de la trigésimo novena edición de la Encuesta sobre el acceso a la financiación de las empresas del área del euro (SAFE, por sus siglas en inglés). En ella se preguntó a las empresas sobre la evolución de su situación económica y financiera y de sus condiciones de financiación entre abril y junio de 2026.





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