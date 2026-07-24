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El acceso a la financiación bancaria siguió mejorando en el segundo trimestre de 2026, a un ritmo superior al del trimestre previo

Encuesta SAFE

24/07/2026

Crédito

  • Finanzas empresariales

El Banco Central Europeo (BCE) hizo públicos el pasado 20 de julio los resultados de la trigésimo novena edición de la Encuesta sobre el acceso a la financiación de las empresas del área del euro (SAFE, por sus siglas en inglés). En ella se preguntó a las empresas sobre la evolución de su situación económica y financiera y de sus condiciones de financiación entre abril y junio de 2026.

Principales resultados para España:

  • Las compañías informaron de una evolución favorable de las ventas, más intensa que en el primer trimestre. Sin embargo, los elevados costes, especialmente los no laborales, continuaron presionando los beneficios a la baja, si bien de forma muy leve. La mayor disposición de las entidades bancarias a otorgar préstamos favoreció la mejoría en el acceso a la financiación bancaria, que, sin embargo, se vio parcialmente atenuada por una percepción negativa sobre las perspectivas económicas generales.
  • Según las empresas encuestadas, los tipos de interés de los préstamos bancarios aumentaron, lo que sucede por segundo trimestre consecutivo, y lo hicieron con mayor intensidad que entre enero y marzo.
  • El indicador de obstáculos para obtener financiación mejoró, si bien esta evolución favorable se registró solo en el segmento de grandes compañías, habiendo empeorado levemente en el de pymes.

 

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