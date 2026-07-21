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La oferta de crédito se endureció en el segundo trimestre de 2026 y la demanda siguió reduciéndose

Encuesta de Préstamos Bancarios

21/07/2026

Hogares e individuos

  • Sociedades no financieras, empresas
EPB-imagen

 

  • Según la Encuesta de Préstamos Bancarios (EPB), la oferta se contrajo en el segundo trimestre de 2026 de forma generalizada, registrando o bien un endurecimiento de los criterios de concesión, de las condiciones aplicadas, o de ambos, según el segmento.
  • La demanda de préstamos se redujo en el segmento de empresas y en el de vivienda, manteniéndose estable en el de consumo y otros fines.
  • Para el tercer trimestre de 2026, los bancos prevén un nuevo endurecimiento de la oferta y una disminución generalizada de la demanda.
  • Según el módulo de la encuesta sobre riesgos asociados al cambio climático, las entidades tienden a endurecer los criterios de concesión de crédito a empresas con elevadas emisiones y a inmuebles con eficiencia energética baja.

 

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