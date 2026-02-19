El Banco de España y el Banco Nacional de Ucrania acuerdan reforzar su cooperación en los ámbitos de transformación digital, apoyo psicológico a los afectados por la guerra y estancias laborales y de estudio Visita de trabajo del gobernador a Kyiv Cooperación internacional



El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha realizado este jueves una visita de trabajo a Kyiv (Ucrania) para expresar la solidaridad del Banco con el pueblo ucraniano y para estudiar nuevas fórmulas de cooperación y apoyo al Banco Nacional de Ucrania (BNU).

En la foto, el gobernador interviene durante la reunión mantenida en el Ministerio de Economía de Ucrania ante el ministro Oleksii Sobolev, el ex gobernador del Banco de Países Bajos, Klaas Knot y el actual gobernador, Olaf Sleipjen (de izquierda a derecha).