El Banco de España presenta en Barcelona su Departamento de Experimentación y Laboratorio de Tecnologías Aplicadas (DELTA) Retransmisión en directo (11:00 h.) Banco de España Transformación digital



El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, presenta hoy en Barcelona el nuevo Departamento de Experimentación y Laboratorio de Tecnologías Aplicadas (DELTA), en un acto en el que intervienen el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

A continuación, se celebrará una mesa redonda en la que se abordarán los retos y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías en el ámbito institucional. En la conversación participarán la consejera de Investigación y Universidades de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat; el director asociado del Barcelona Supercomputing Center, Cristian Cantón; y el catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña Lluís Torner.

Retransmisión en directo: