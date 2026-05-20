Conferencia “Water and financial stability: moving from risks to resilience”

Sesión 1. Water shocks and systemic risk

Moderador: Sophie Trémolet, OCDE

Participantes:

Nicola Ranger, director ejecutivo, Earth Capital Nexus & Professor in Practice, Natural Capital, Risk & Finance, London School of Economics and Political Science (LSE)

Salome Tvalodze, responsable de la División de Finanzas Sostenibles, National Bank of Georgia

Edouard Perard, responsable de la División del Agua, BEI

Irene Alvarado Quesada, economista medioambiental, Banco Central de Costa Rica

Ponencia principal: Elías Albagli, copresidenta de la NGFS Nature Taskforce y directora de la División de Política Monetaria del Banco Central de Chile