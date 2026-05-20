Conferencia “Water and financial stability: moving from risks to resilience”

El Banco de España acoge los días 21 y 22 de mayo en su sede en Madrid la conferencia internacional de alto nivel Water and financial stability: moving from risks to resilience, organizada junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Red de Bancos Centrales y Supervisores para la Ecologización del Sistema Financiero (NGFS) y el CDP. El encuentro se enmarca en los trabajos de la Mesa Redonda sobre la Financiación del Agua de la OCDE, y se centrará en el análisis de los riesgos macroeconómicos y financieros derivados de la escasez, la variabilidad y la calidad del agua.
Nota de prensa: El Banco de España acoge la conferencia internacional “Water and financial stability: moving from risks to resilience” (129 KB)
Retransmisión en directo primera jornada (21 de mayo)
Programa
|Día 1. 21 de mayo
|9:15 - 10:00
|
Apertura de la conferencia.
Moderador: Juan Carlos Delrieu, responsable de la Oficina ASG, Banco de España
Participantes:
Soledad Núñez, subgobernadora, Banco de España
|10:00 - 11:15
|
Sesión 1. Water shocks and systemic risk
Moderador: Sophie Trémolet, OCDE
Participantes:
Ponencia principal: Elías Albagli, copresidenta de la NGFS Nature Taskforce y directora de la División de Política Monetaria del Banco Central de Chile
|11:45 - 13:00
|
Sesión 2. Economic impacts to sectors and global supply chain vulnerabilities
Moderador: Joe Ray, Responsable del Agua, CDP
Participantes:
Elena Pita,directora de la Oficina Española de Cambio Climático
|14:30 - 15:45
|
Sesión 3. Financial Supervision - systemic risk and resilience
Moderadora: Marie Gabet, NGFS
Participantes:
Helena Viñes Fiestas, presidenta de la Plataforma de la UE sobre Finanzas Sostenibles, comisionada de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, copresidenta de la Taskforce on Net Zero Policy
Ponente: Maud Abdelli, responsable de la Iniciativa Greening Financial Regulation, WWF
|15:45 - 17:00
|
Sesión 4. Fiscal risk in a water-insecure world
Moderadora: Noelia Jiménez, Banco de España
Participantes:
|Día 2. 22 de mayo
|9:00 - 10:15
|
Sesión 5. The critical role of insurance
Moderador: Lylah Davies, analista de políticas, OCDE
Participantes:
|10:15 - 11:30
|
Sesión 6. Pricing water risks and designing resilient transition pathways
Moderador: Josefina Maestu, Univesidad de Alcalá
Participantes: Antonio Blanco, responsable de Riesgos Climáticos y de Sostenibilidad, BBVA
|12:00 - 13:30
|
Sesión 7: Mesa redonda
Moderadora: Cate Lamb, responsable del Agua, UNEP FI
Participantes:
Session 1: Sophie Trémolet, responsable del Agua, OECD
|13:30 - 14:00
|
Cierre:
Moderadora: Sophie Trémolet
Participantes:
Yann Marin, secretaria general del Network for Greening the Financial System y