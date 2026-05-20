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Conferencia “Water and financial stability: moving from risks to resilience”

20/05/2026

El Banco de España acoge los días 21 y 22 de mayo en su sede en Madrid la conferencia internacional de alto nivel Water and financial stability: moving from risks to resilience, organizada junto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Red de Bancos Centrales y Supervisores para la Ecologización del Sistema Financiero (NGFS) y el CDP. El encuentro se enmarca en los trabajos de la Mesa Redonda sobre la Financiación del Agua de la OCDE, y se centrará en el análisis de los riesgos macroeconómicos y financieros derivados de la escasez, la variabilidad y la calidad del agua.

Nota de prensa: El Banco de España acoge la conferencia internacional “Water and financial stability: moving from risks to resilience” Archivo PDF: Abre en nueva ventana (129 KB)

 

Retransmisión en directo primera jornada (21 de mayo)

Retransmisión de la segunda jornada (22 de mayo)Abre en nueva ventana

 

Programa

Día 1. 21 de mayo  
   
9:15 - 10:00

Apertura de la conferencia. 

Moderador: Juan Carlos Delrieu, responsable de la Oficina ASG, Banco de España

Participantes:

Soledad Núñez, subgobernadora, Banco de España
Mathilde Mesnard, subdirectora de Medioambiente, OCDE
Kate Brauman, Global Water Security Center y University of Alabama
10:00 - 11:15

Sesión 1. Water shocks and systemic risk

Moderador: Sophie Trémolet, OCDE

Participantes: 
Nicola Ranger, director ejecutivo, Earth Capital Nexus & Professor in Practice, Natural Capital, Risk & Finance, London School of Economics and Political Science (LSE)
Salome Tvalodze, responsable de la División de Finanzas Sostenibles, National Bank of Georgia
Edouard Perard, responsable de la División del Agua, BEI
Irene Alvarado Quesada, economista medioambiental, Banco Central de Costa Rica

Ponencia principal: Elías Albagli, copresidenta de la  NGFS Nature Taskforce y directora de la División de Política Monetaria del Banco Central de Chile
11:45 - 13:00 

Sesión 2. Economic impacts to sectors and global supply chain vulnerabilities

Moderador: Joe Ray, Responsable del Agua, CDP

Participantes: 

Elena Pita,directora de la Oficina Española de Cambio Climático
Yuvan A. Beejadhur, asesor sénior,  World Trade Organisation
Amy Luers, responsable de Sostenibilidad, Ciencia e Innovación, Microsoft
Eduardo Nali, responsable del Departamento de Agua y Saneamiento, BNDES
Niels Vlaanderen, Asuntos Internacionales del Agua, Ministerio de Infraestructuras y Gestión del Agua de los Países Bajos
14:30 - 15:45

Sesión 3. Financial Supervision - systemic risk and resilience

Moderadora: Marie Gabet, NGFS

Participantes: 

Helena Viñes Fiestas, presidenta de la Plataforma de la UE sobre Finanzas Sostenibles, comisionada de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, copresidenta de la Taskforce on Net Zero Policy
Hanne van Voorden, responsable de Prácticas Supervisoras y Operaciones, IAIS
Najwa Mouhaouri, responsable del Departamento de Regulación de Finanzas Climáticas - Supervisión Bancaria, Banco Central de Marruecos

Ponente: Maud Abdelli, responsable de la Iniciativa Greening Financial Regulation, WWF
Ponencia principal: Irene Heemskerk, responsable del Centro sobre el Cambio Climático, BCE
15:45 - 17:00

Sesión 4. Fiscal risk in a water-insecure world

Moderadora: Noelia Jiménez, Banco de España

Participantes:
Esther Gordo, directora de Análisis Económico en la Autoridad Fiscal Independiente (AIREF)
Sam Mugume Koojo, Ministerio de Finanzas, Uganda (TBC)
Helene Ehrhart, economista, AFD
Ram Sri Vice, presidente de Finanzas Sostenibles y de Transición, Moody’s
John Matthews, Director AGWA
Tim Segboer, Asesor sénior de Asuntos Regulatorios y Corporativos, NWB Bank

 

 

Día 2. 22 de mayo  
9:00 - 10:15

Sesión 5. The critical role of insurance

Moderador: Lylah Davies, analista de políticas, OCDE

Participantes: 
Nicolas Jeanmart, Insurance Europe
Anthony Hobley, vicepresidenta de Clima, Riesgo y Resiliencia, Howden
Francisco Espejo Gil, director adjunto de de Estudios Económicos y Relaciones Internacionales, Consorcio de Compensación de Seguros
Esther Baur, Switzerland & Global Market Development, directora, Public Sector Solutions, Swiss Re
Christopher Gasson, director gerente, Global Water Intelligence
10:15 - 11:30

Sesión 6. Pricing water risks and designing resilient transition pathways

Moderador: Josefina Maestu, Univesidad de Alcalá

Participantes: Antonio Blanco, responsable de Riesgos Climáticos y de Sostenibilidad, BBVA
Tom Hegarty, director adjunto, TNFD
Luke Sussams, responsable de Estrategia ESG, Jefferies
Kristen James, responsable de Sostenibilidad, Ceres


Ponente: Cate Lamb, responsable del Agua, UNEP FI

 
12:00 - 13:30

Sesión 7: Mesa redonda

Moderadora: Cate Lamb, responsable del Agua, UNEP FI

Participantes: 

Session 1: Sophie Trémolet, responsable del Agua, OECD
Session 2: Joe Ray, responsable del Agua, CDP
Session 3: Maud Abdelli, responsable de la Iniciativa Greening Financial Regulation, WWF
Session 4: Noelia Jiménez, economista sénior, Banco de España
Session 5: Lylah Davies, analista de políticas de riesgo asociados al agua, OCDE
Session 6: Josefina Maestu, Universidad de Alcalá
13:30 - 14:00

Cierre: 

Moderadora: Sophie Trémolet 

Participantes:

Yann Marin, secretaria general del Network for Greening the Financial System y
responsable de la División de Mercados y Estabilidad Financiera, Banque de France
Mathilde Mesnard, director adjunto de Medioambiente, OCDE
Lucía Rodríguez, miembro del Consejo de Gobierno y de la Comisión Ejecutiva,
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