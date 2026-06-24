Las ventas empresariales moderan su avance mientras resultados y rentabilidad repuntan impulsados por el sector energético, manteniendo una positiva situación en términos históricos
Principales indicadores económico-financieros de las empresas en el primer trimestre de 2026
Nota de prensa estadística
Principales resultados
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- Las ventas (cifra neta de negocios) de las empresas no financieras incluidas en la muestra trimestral de la Central de Balances (CBT) aumentaron un 1,1% en el primer trimestre de 2026, frente al crecimiento del 5,6% registrado en el mismo periodo del año anterior. Si se excluyen las ramas atípicas de la energía, refino y venta de carburantes, el crecimiento habría alcanzado el 2,7%.
- En el primer trimestre de 2026, el resultado ordinario neto (RON1) creció un 35,7%, en contraste con la caída del 17,4% observada en el primer trimestre de 2025. Este avance estuvo impulsado por los subsectores de refino y comercio de combustibles; sin su contribución el crecimiento habría sido igualmente positivo, situándose en el 6%.
- La rentabilidad del activo se situó en el 4,5% en el primer trimestre de 2026, frente al 3,6% registrado un año antes y se mantiene por encima de su promedio histórico.
Evolución de las ventas y de la actividad
La cifra neta de negocios de las empresas de la muestra aumentó un 1,1% en el primer trimestre de 2026, frente al 5,6% registrado en el mismo periodo de 2025. Si se excluyen los sectores con comportamiento atípico -energía, refino y comercio mayorista de combustibles-, el crecimiento de la cifra de negocios alcanzaría el 2,7%, frente al 6% de 2025. En comparación con su media histórica2, el crecimiento registrado en el primer trimestre de 2026 se sitúa por encima tanto para el total de la muestra, como al excluir los sectores con comportamiento atípico antes referidos.
Todas las ramas de actividad3 presentaron tasas positivas, con la excepción del sector energético, cuya cifra de negocios se redujo un 2,1%.
La actividad productiva de las empresas incluidas en la muestra trimestral de la Central de Balances, medida a través del Valor Añadido Bruto (VAB4), creció un 11,6% en el primer trimestre de 2026, frente a la caída del 1 % en el mismo periodo de 2025, evolución igualmente influida por los sectores de energía, refino y comercio de combustibles, sin los que se atenuaría el crecimiento hasta el 2,1% en 2026, frente al 4,8% de 2025.
El análisis reponderado5 del VAB, ofrece una positiva imagen del conjunto de las sociedades no financieras, al situar el crecimiento en el 5 %, una vez corregido el efecto del mayor peso relativo de estos sectores en la muestra, frente al 4,8% registrado en el mismo periodo del año anterior.
En relación con el promedio histórico de la serie de la Central de Balances -tanto para el total de la muestra como el total sin atípicos, el dato del primer trimestre de 2026 se sitúa por encima de su promedio 2007-2025.
Resultados ordinarios
El Resultado Ordinario Neto (RON) se incrementó un 35,7% en el primer trimestre de 2026, frente a la caída del 17,4% registrado en el primer trimestre de 2025.
Este incremento está vinculado principalmente al aumento de la actividad, medida en términos nominales, ya señalado, en las empresas de refino y comercio de carburantes. En contraste, tanto las rentas financieras como los gastos de personal lastraron la evolución del RON, debido al aumento de los gastos de personal del (4,3%) y de los gastos financieros (6,4%), así como al descenso de los ingresos financieros (4,6%). En todo caso, al excluir los sectores de energía, refino de petróleo y comercio mayorista de combustibles, el RON presenta un crecimiento del 6 % en el primer trimestre de 2026, frente al descenso del 28,5% registrado en el mismo periodo de 2025.
Asimismo, la comparación de la tasa de variación del RON en el primer trimestre de 2026 con su promedio histórico muestra que el valor más reciente se sitúa de manera significativa por encima de esta referencia.
Rentabilidad del activo
La ratio de rentabilidad del activo (R.1) ), que mide el rendimiento generado por los activos netos de las empresas, se situó en el 4,5% en el primer trimestre de 2026, frente al 3,6% registrado en idéntico periodo de 2025.
Si se excluyen los sectores de energía, refino y comercio mayorista de combustible, la rentabilidad mostraría un ligero descenso al pasar del 2,8% en el primer trimestre de 2025 al 2,7% del mismo periodo de 2026, por la expansión de los activos en mayor medida que el crecimiento que tuvo el RON en el periodo considerado.
La comparación de la rentabilidad del activo el primer trimestre de 2026 con su promedio histórico muestra que el valor más reciente se sitúa por encima del promedio, aunque se posiciona ligeramente por debajo al excluir los sectores con comportamiento atípico.
En el sector energético, la rentabilidad aumentó del 8,9 % al 9,9 %. Por su parte, la industria registró un incremento notable, al pasar del 3,1 % al 12,9 %, debido al comportamiento del subsector de refino; sin su contribución, el avance habría sido más moderado, del 5,2 % al 5,6 %.
En el comercio y la hostelería, la rentabilidad se elevó del 10,4 % al 12 %, impulsada en gran medida por el comercio mayorista de combustibles; sin este subsector, habría registrado un ligero descenso, del 10,9 % al 10,6 %. Por el contrario, en el sector de información y comunicaciones se redujo del 11,5 % al 9,2 %, mientras que en el resto de actividades se mantuvo prácticamente estable en torno al 1,3 %.
Se presenta asimismo la evolución histórica de la ratio de rentabilidad del activo y su comparación con el promedio histórico. El total de las empresas y las de los sectores de Energía, Industria y el del Comercio y hostelería se sitúan por encima de sus respectivos promedios históricos. Por su parte, el sector de resto de actividades se mantiene en niveles próximos a dichos referentes, mientras que el de Información y Comunicación, tradicionalmente caracterizado por elevados niveles de rentabilidad, presenta una trayectoria sostenida de descenso de la misma en un contexto de creciente intensidad competitiva.
Dispersión de los resultados entre empresas
Los resultados agregados por su propia naturaleza no informan de la dispersión en el comportamiento de las empresas, lo que hace conveniente complementar el análisis con una visión de la distribución de resultados entre aquellas que mejor y peor evolucionan.
En el primer trimestre de 2026, la mayoría de las empresas registra aumentos en la cifra neta de negocios (57,6%). Por su parte, tanto el resultado ordinario neto como la rentabilidad ordinaria del activo mostraron una distribución más equilibrada, con porcentajes similares de empresas en torno al 50% que registraron mejoras o empeoramientos.
Nota del editor
Esta nota de prensa estadística se basa en una selección de indicadores disponibles en las bases de datos de Central de Balances sobre la actividad y resultados empresariales, que se complementa en el anexo de esta nota con detalles por actividad y tamaño. La información que se presenta se nutre de las muestras disponibles en la Central de Balances, con datos anuales (CBI6) y trimestrales (CBT7)8. Los gráficos de esta nota, para facilitar la visualización, sombrean el área temporal en la que solo existen observaciones trimestrales.
Información adicional
En la página web del Banco de España se ofrece información estadística detallada y una descripción de la metodología de elaboración de las bases de datos de sociedades no financieras de la Central de Balances. En esta misma página web puede encontrarse la herramienta interactiva BExplora que permite la elaboración de gráficos y el acceso flexible a esta información.
Próxima publicación de datos trimestrales9
Los principales indicadores económico-financieros de las empresas no financieras del segundo trimestre de 2026 se publicarán el 24 de septiembre de 2026.
- 1 Resultado Ordinario Neto (RON) = Valor Añadido Bruto – Gastos de personal + Ingresos financieros - Gastos financieros – Amortizaciones y provisiones de explotación.
- 2 Promedio histórico 2007-2025, excluyendo el periodo 2020 a 2022 por su atipicidad derivada de la COVID-19.
- 3 Para referencias sectoriales, véase el detalle por actividad incluido en el anexo.
- 4 Valor Añadido Bruto (VAB) = Cifra de negocios + Otros ingresos y producción no vendida – Consumos intermedios.
- 5 El dato reponderado se obtiene aplicando, sobre la tasa agregada de cada sector, el peso que dicha rama tiene en el total del sector de sociedades no financieras, aproximado a partir de los datos que facilita la Contabilidad Nacional.
- 6 La CBI es la base de datos de Central de Balances con información anual siendo su último periodo disponible el ejercicio económico 2024. Está compuesta por información de más de 850.000 empresas no financieras para serie histórica y de 884.000 para el año 2024 cuya cobertura en términos de VAB respecto al total de sociedades no financieras se sitúa entre el 54 y 58% para serie histórica y el 57,5% para 2024. Esta cobertura asciende en términos de empleo entre el 70 y 75% para serie histórica y el 69,4% para 2024.
- 7 La CBT es la base de datos de Central de Balances con información trimestral siendo su último periodo disponible el primer trimestre de 2026. Está compuesta por información de 830 empresas no financieras cuya cobertura en términos de valor añadido bruto (VAB) respecto al total de sociedades no financieras se sitúa en el 11,2%.
- 8 En el caso de los datos trimestrales debe destacarse que las empresas industriales, energéticas y de gran tamaño están sobrerrepresentadas respecto de la población de sociedades no financieras.
- 9 Las fechas de publicación de las estadísticas pueden ser consultadas en la página web del Banco de España.