La posición de inversión internacional continuó situándose en niveles históricamente reducidos, el -42,7% del PIB en el primer trimestre de 2026
Balanza de pagos y posición de inversión internacional
Nota de prensa estadística
Principales resultados
- La posición de inversión internacional neta1 excluyendo el Banco de España disminuyó su saldo deudor hasta el -32,6% del PIB2, en línea con el promedio 2024-2025, que fue del -34,3%, nivel ya muy reducido.
- La deuda externa bruta se situó en el 166,9% del PIB, 163,4% en el cuarto trimestre de 2025, frente al promedio 2024-2025 del 163,2%.
- La capacidad de financiación fue del 3,8% del PIB en el primer trimestre de 2026, frente a la del 4,1% de un año antes.
Posición de inversión internacional
En el primer trimestre de 2026, el saldo deudor de la posición de inversión internacional neta de España se situó en el -42,7% del PIB (-731 mm), en línea con los niveles recientes históricamente reducidos (-44,2% del PIB en promedio de 2024 a 2025) e inferior al -44,7% del trimestre anterior (-754,5 mm).
Excluyendo el Banco de España3, la posición de inversión internacional neta disminuyó su saldo deudor hasta el -32,6% del PIB, frente al -36,6% del trimestre anterior, en línea con el promedio 2024-2025, que fue del -34,3%. La inversión de cartera redujo ligeramente su saldo deudor en el primer trimestre de 2026 hasta el -25,3% del PIB (-432,7 mm), desde el -26,3% del PIB (-443,9 mm) del trimestre anterior. La inversión directa registró un -13% del PIB (-222 mm), muy cerca del -13,8% (-232,9 mm) del trimestre anterior. Por otra parte, el saldo acreedor de la otra inversión, un 5,4% del PIB (92,3 mm), fue superior al del trimestre anterior, del 3,2% del PIB (54,6 mm).
Variación de la posición de inversión internacional sin incluir Banco de España por tipo de flujo
En el primer trimestre de 2026, la disminución del saldo deudor se debió tanto al efecto positivo de las transacciones (41,5 mm) como a los otros flujos4 (18,7 mm). El saldo de los otros flujos se explicó principalmente por el efecto neto positivo de los tipos de cambio (14,2 mm).
Posición de inversión internacional por sector institucional
La disminución de la PII neta deudora en el primer trimestre de 2026 reflejó la evolución del saldo neto de las instituciones financieras monetarias, que alcanzaron un saldo acreedor del 3,3% del PIB (56,1 mm), desde el -0,8% (-14,2 mm) del trimestre anterior. El resto de sectores experimentaron pequeñas variaciones y se situaron las sociedades no financieras en el -37,6% del PIB, las administraciones públicas en el -44,3% del PIB y el resto de sectores5 en el 46,1% del PIB. Por último, el Banco de España contaba en el primer trimestre de 2026 con un saldo frente al exterior del -10,1% del PIB (-173,5 mm), frente al -8,1% del trimestre anterior (-136,7 mm).
Deuda externa bruta
La deuda externa bruta6 de España se situó en el 166,9% del PIB (2.856,9 mm) en el primer trimestre de 2026 frente al 163,4% (2.756,3 mm) registrado en el trimestre anterior y al promedio 2024-2025 del 163,2%.
Excluyendo el Banco de España y la deuda entre empresas con una relación de inversión directa, la deuda externa aumentó en las administraciones públicas en el primer trimestre de 2026, alcanzando el 48,7% del PIB (832,9 mm), frente al 47,7% (805,3 mm) del trimestre anterior, mientras que en las instituciones financieras monetarias registró una ratio del 45% (770,2 mm), tras la del 44,4% (748,5 mm) anterior, y en los otros sectores residentes fue del 18,5% (317 mm) cerca del 18,1% (305 mm) previo.
Capacidad de financiación acumulada de cuatro trimestres por componentes
La capacidad de financiación en el primer trimestre de 2026, medida por el saldo conjunto de las cuentas corriente y de capital, se situó en el 3,8% del PIB (65,8 mm), inferior al de 4,1% (66,5 mm) acumulado un año antes, manteniéndose en niveles históricamente elevados. La cuenta corriente se situó en el 2,8% del PIB (48,6 mm) en el primer trimestre de 2026, algo inferior al 3% del PIB del primer trimestre de 2025 (47,7 mm). El saldo de turismo se redujo levemente hasta el 4,1% del PIB frente al 4,3% del año anterior, y el saldo de los servicios no turísticos se incrementó hasta el 2,6% frente al 2,2% del mismo trimestre de 2025. El déficit de bienes se situó en el -2,8% del PIB, desde el -2,5% previo.
Capacidad de financiación trimestral por componentes
En el primer trimestre de 2026, la capacidad de financiación fue de 11,4 mm, inferior a los 12,4 mm de un año antes. El déficit de bienes alcanzó los -11,9 mm, frente al de -12,4 mm registrado en el primer trimestre de 2025 (con unas tasas de crecimiento interanuales del -1,1% para las exportaciones y del -1,5% para las importaciones). El superávit de servicios fue de 24,9 mm (23,1 mm en el mismo trimestre del año anterior). El superávit de los servicios no turísticos se situó en 11,5 mm (frente a 9,9 mm del primer trimestre de 2025, con un crecimiento interanual del 8,1% en los ingresos y del 3,9% en los pagos). El superávit turístico fue de 13,5 mm, frente al de 13,2 mm del mismo trimestre del año anterior. Por su parte, la renta primaria7 registró un saldo de 0,7 mm (frente a 0,4 mm en el primer trimestre de 2025), mientras que el déficit de la renta secundaria8 fue de -4,9 mm (frente a -1,1 mm de un año antes). Finalmente, la cuenta de capital aportó un superávit de 2,4 mm, similar al de 2,5 mm de un año antes9.
Información adicional
Para más información sobre el marco conceptual, fuentes de información y metodología de la balanza de pagos y la posición de inversión internacional, puede consultarse la página web de estadísticas del sector exterior del Banco de España.
En la misma página web puede encontrarse información estadística más detallada, y con series temporales completas, de la balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa, que la ofrecida en esta nota de prensa. También se puede acceder a la herramienta interactiva BExplora, que permite la elaboración de gráficos y el acceso flexible a esta información.
Próxima publicación de datos mensuales
El avance de la balanza de pagos del mes de abril de 2026 se publicará el 30 de junio de 2026.
Próxima publicación de datos trimestrales
La balanza de pagos y la posición de inversión internacional del segundo trimestre de 2026 se publicarán el 23 de septiembre de 2026. En dicha publicación se revisará la balanza de pagos y posición de inversión internacional desde el primer trimestre de 2023, así como la posición de inversión internacional del cuarto trimestre de 2022.
Próxima publicación de detalles anuales adicionales
Los detalles anuales adicionales de balanza de pagos y posición de inversión internacional se actualizarán el 14 de octubre de 2026.
BELab Banco de España
Los Microdatos de la Inversión de Cartera e Inversión Directa exterior y los datos de operaciones de pago se ponen a disposición de los investigadores a través del laboratorio de datos del Banco de España (BELab). Este recurso está dirigido a aquellos interesados en desarrollar proyectos de investigación con fines científicos. Para más información sobre cómo solicitar acceso a estos datos, puede consultarse en el siguiente enlace.
- 1 La posición de inversión internacional refleja el valor y la composición del saldo de los activos y pasivos financieros de una economía frente al resto del mundo.
- 2 Las cifras del PIB se corresponden con las publicadas por el INE el día 30 de abril de 2026.
- 3 Desde la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM), para facilitar el análisis económico de las cuentas internacionales, se considera necesario presentar los datos de la cuenta financiera de la balanza de pagos y de la posición de inversión internacional separando los activos y pasivos del Banco de España. Para más información ver el apartado 3.2 de la nota metodológica de balanza de pagos y Posición de inversión internacional de España
- 4 El detalle de los otros flujos por categoría funcional desglosado en variación en precios, variación en tipos de cambio y otras variaciones en volumen está disponible en http://app.bde.es/bie_www/?Idioma=ES&COFLUJO=UEX_SCE012
- 5 El resto de sectores comprende las instituciones financieras no monetarias, los hogares y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.
- 6 La deuda externa bruta está compuesta por los instrumentos financieros incluidos en los pasivos de la posición de inversión internacional con la excepción de los de renta variable –acciones y otras participaciones de capital, y participaciones en fondos de inversión– y los derivados financieros.
- 7 La renta primaria incluye rentas del trabajo, rentas de la inversión, impuestos sobre la producción y la importación y subvenciones.
- 8 La renta secundaria incluye transferencias personales, impuestos corrientes, cotizaciones y prestaciones sociales, transferencias relacionadas con operaciones de seguros, cooperación internacional y otras diversas.
- 9 Los flujos ligados al programa Next Generation EU tienen un impacto significativo en esta evolución. Para una explicación de cómo se contabilizan estos fondos en la balanza de pagos y la posición de inversión internacional puede consultarse la nota publicada en la página de estadísticas exteriores