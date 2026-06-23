La posición de inversión internacional continuó situándose en niveles históricamente reducidos, el -42,7% del PIB en el primer trimestre de 2026 Balanza de pagos y posición de inversión internacional Balanza de pagos, PII, Deuda externa



Nota de prensa estadística

Principales resultados

La posición de inversión internacional neta excluyendo el Banco de España disminuyó su saldo deudor hasta el -32,6% del PIB , en línea con el promedio 2024-2025, que fue del -34,3%, nivel ya muy reducido.

excluyendo el Banco de España disminuyó su saldo deudor hasta el -32,6% del PIB , en línea con el promedio 2024-2025, que fue del -34,3%, nivel ya muy reducido. La deuda externa bruta se situó en el 166,9% del PIB, 163,4% en el cuarto trimestre de 2025, frente al promedio 2024-2025 del 163,2%.

se situó en el 166,9% del PIB, 163,4% en el cuarto trimestre de 2025, frente al promedio 2024-2025 del 163,2%. La capacidad de financiación fue del 3,8% del PIB en el primer trimestre de 2026, frente a la del 4,1% de un año antes.

Posición de inversión internacional

En el primer trimestre de 2026, el saldo deudor de la posición de inversión internacional neta de España se situó en el -42,7% del PIB (-731 mm), en línea con los niveles recientes históricamente reducidos (-44,2% del PIB en promedio de 2024 a 2025) e inferior al -44,7% del trimestre anterior (-754,5 mm).

Excluyendo el Banco de España , la posición de inversión internacional neta disminuyó su saldo deudor hasta el -32,6% del PIB, frente al -36,6% del trimestre anterior, en línea con el promedio 2024-2025, que fue del -34,3%. La inversión de cartera redujo ligeramente su saldo deudor en el primer trimestre de 2026 hasta el -25,3% del PIB (-432,7 mm), desde el -26,3% del PIB (-443,9 mm) del trimestre anterior. La inversión directa registró un -13% del PIB (-222 mm), muy cerca del -13,8% (-232,9 mm) del trimestre anterior. Por otra parte, el saldo acreedor de la otra inversión, un 5,4% del PIB (92,3 mm), fue superior al del trimestre anterior, del 3,2% del PIB (54,6 mm).

Variación de la posición de inversión internacional sin incluir Banco de España por tipo de flujo

En el primer trimestre de 2026, la disminución del saldo deudor se debió tanto al efecto positivo de las transacciones (41,5 mm) como a los otros flujos (18,7 mm). El saldo de los otros flujos se explicó principalmente por el efecto neto positivo de los tipos de cambio (14,2 mm).

Posición de inversión internacional por sector institucional

La disminución de la PII neta deudora en el primer trimestre de 2026 reflejó la evolución del saldo neto de las instituciones financieras monetarias, que alcanzaron un saldo acreedor del 3,3% del PIB (56,1 mm), desde el -0,8% (-14,2 mm) del trimestre anterior. El resto de sectores experimentaron pequeñas variaciones y se situaron las sociedades no financieras en el -37,6% del PIB, las administraciones públicas en el -44,3% del PIB y el resto de sectores en el 46,1% del PIB. Por último, el Banco de España contaba en el primer trimestre de 2026 con un saldo frente al exterior del -10,1% del PIB (-173,5 mm), frente al -8,1% del trimestre anterior (-136,7 mm).

Deuda externa bruta

La deuda externa bruta de España se situó en el 166,9% del PIB (2.856,9 mm) en el primer trimestre de 2026 frente al 163,4% (2.756,3 mm) registrado en el trimestre anterior y al promedio 2024-2025 del 163,2%.

Excluyendo el Banco de España y la deuda entre empresas con una relación de inversión directa, la deuda externa aumentó en las administraciones públicas en el primer trimestre de 2026, alcanzando el 48,7% del PIB (832,9 mm), frente al 47,7% (805,3 mm) del trimestre anterior, mientras que en las instituciones financieras monetarias registró una ratio del 45% (770,2 mm), tras la del 44,4% (748,5 mm) anterior, y en los otros sectores residentes fue del 18,5% (317 mm) cerca del 18,1% (305 mm) previo.

Capacidad de financiación acumulada de cuatro trimestres por componentes

La capacidad de financiación en el primer trimestre de 2026, medida por el saldo conjunto de las cuentas corriente y de capital, se situó en el 3,8% del PIB (65,8 mm), inferior al de 4,1% (66,5 mm) acumulado un año antes, manteniéndose en niveles históricamente elevados. La cuenta corriente se situó en el 2,8% del PIB (48,6 mm) en el primer trimestre de 2026, algo inferior al 3% del PIB del primer trimestre de 2025 (47,7 mm). El saldo de turismo se redujo levemente hasta el 4,1% del PIB frente al 4,3% del año anterior, y el saldo de los servicios no turísticos se incrementó hasta el 2,6% frente al 2,2% del mismo trimestre de 2025. El déficit de bienes se situó en el -2,8% del PIB, desde el -2,5% previo.

Capacidad de financiación trimestral por componentes

En el primer trimestre de 2026, la capacidad de financiación fue de 11,4 mm, inferior a los 12,4 mm de un año antes. El déficit de bienes alcanzó los -11,9 mm, frente al de -12,4 mm registrado en el primer trimestre de 2025 (con unas tasas de crecimiento interanuales del -1,1% para las exportaciones y del -1,5% para las importaciones). El superávit de servicios fue de 24,9 mm (23,1 mm en el mismo trimestre del año anterior). El superávit de los servicios no turísticos se situó en 11,5 mm (frente a 9,9 mm del primer trimestre de 2025, con un crecimiento interanual del 8,1% en los ingresos y del 3,9% en los pagos). El superávit turístico fue de 13,5 mm, frente al de 13,2 mm del mismo trimestre del año anterior. Por su parte, la renta primaria registró un saldo de 0,7 mm (frente a 0,4 mm en el primer trimestre de 2025), mientras que el déficit de la renta secundaria fue de -4,9 mm (frente a -1,1 mm de un año antes). Finalmente, la cuenta de capital aportó un superávit de 2,4 mm, similar al de 2,5 mm de un año antes .